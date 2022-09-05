ента новостей

01:25
После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России
00:48
«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской Премьер-Лиги
18:56
Александр Бельский поздравил колпинцев с 300-летием города
16:16
В Ленобласти пожилая женщина отдала лжебезопаснику ВТБ 90 тысяч рублей
16:06
В Ленобласти 11-летний мальчик на самокате и столкнулся с автомобилем
16:00
СМИ обратили внимание на исчезновение символа СВО с пиджака Беглова
01:42
Никишин и Жафяров соорудили победную шайбу СКА, а «Торпедо» Ларионовых не хватило трёх секунд до сирены
19:44
Александр Хинштейн: «Более 20 000 Волонтёров Победы стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы»
18:12
Депутат Акимов раскритиковал решение МССС убрать ночные смены
17:24
Первокурсники Санкт-Петербургского военного института Росгвардии приняли Военную присягу
15:51
В Ленобласти росгвардейцы приняли участие во Всероссийской видеоакции «Наследники Победы»
15:45
Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»
14:19
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
09:15
Обучаются по российской программе
09:06
Прививают без выходных
08:25
Что приводит к тромбозу
20:50
Чемпинат КХЛ – 2022/2023 начался с разгромной победы ЦСКА над «Металлургом», виноват ли Николай Голдобин?
20:37
«Можно приписать нули»: жители Петербурга назвали фантастикой обещанную Смольным зарплату в 100 тысяч к 2025 году
11:00
В Комтрансе новый глава
09:59
С экономикой все хорошо
09:28
Школьникам о финграмотности
16:39
Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых
10:27
Нужен ли смартфон в школе
08:55
А у нас газа много
08:18
Заболеваемость стабилизировалась
14:02
Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон
10:26
Дистанта не будет
10:01
Петербуржцы откладывают
06:49
Чем запомнился Горбачев
00:20
Умер Михаил Горбачёв
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России

После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
В противостоянии с «Зенитом» сосновоборцы держались до тай-брейка, который разгромно уступили – 6:15.

Упорным получилось своеобразное дерби между представляющим Ленинградскую область «Динамо-ЛО» и петербургским «Зенитом» в матче Кубка России. Главный тренер динамовцев Александр Климкин раньше тренировал «Зенит», поэтому наверняка готовит свою команду к противостоянию с «сине-бело-голубыми» особенно усердно.

Проиграв «Зениту» первый сет с разницей «-7», сосновоборцы выиграли эпическую вторую партию со счётом 30:28 (в решающий момент хорошо сыграли Пурин и Шенкель). Игра дошла до тай-брейка, где по сообщению пресс-службы «Динамо-ЛО» команда из Ленобласти продемонстрировала зрителям «всеобщую разбалансированность».

Но после 2–3 от «Зенита» Климкин сумел хорошо настроить динамовцев на следующий матч, и уфимский «Урал» не смог выиграть ни одного сета. Однако «Питерец.ру» отмечает, что без особых проблем сосновоборцам удалось взять лишь вторую партию (счёт – 25:19), а в двух других борьба была упорной. Шенкель отличился в концовке первой партии, а в третьем сете не лучшим образом сыграл соперник. В другом матче «Зенит» со счётом 3–1 обыграл «Енисей» из Красноярска.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-12-2019, 21:53
Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»
18-11-2019, 01:07
Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России
6-03-2021, 19:32
Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги
16-02-2019, 23:03
«Динамо – ЛО» сотворило сенсацию в Уфе
31-03-2018, 22:01
Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве
11-11-2019, 23:37
«Динамо – ЛО» смогло догнать «Зенит» в таблице Суперлиги

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 16:06
В Ленобласти 11-летний мальчик на самокате и столкнулся с автомобилем
0
197
29-08-2022, 13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
0
226
29-08-2022, 11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
0
239
27-08-2022, 13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
Наверх