После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России

Упорным получилось своеобразное дерби между представляющим Ленинградскую область «Динамо-ЛО» и петербургским «Зенитом» в матче Кубка России. Главный тренер динамовцев Александр Климкин раньше тренировал «Зенит», поэтому наверняка готовит свою команду к противостоянию с «сине-бело-голубыми» особенно усердно.

Проиграв «Зениту» первый сет с разницей «-7», сосновоборцы выиграли эпическую вторую партию со счётом 30:28 (в решающий момент хорошо сыграли Пурин и Шенкель). Игра дошла до тай-брейка, где по сообщению пресс-службы «Динамо-ЛО» команда из Ленобласти продемонстрировала зрителям «всеобщую разбалансированность».

Но после 2–3 от «Зенита» Климкин сумел хорошо настроить динамовцев на следующий матч, и уфимский «Урал» не смог выиграть ни одного сета. Однако «Питерец.ру» отмечает, что без особых проблем сосновоборцам удалось взять лишь вторую партию (счёт – 25:19), а в двух других борьба была упорной. Шенкель отличился в концовке первой партии, а в третьем сете не лучшим образом сыграл соперник. В другом матче «Зенит» со счётом 3–1 обыграл «Енисей» из Красноярска.