ента новостей

02:09
На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях
01:38
Геннадий Орбу уволен из петербургского футбольного клуба «Звезда»
23:52
Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»
14:40
В Выборге раскрыли квартирную кражу
14:32
В петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника под Вантовым мостом
14:24
В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников
14:13
В Красносельском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
13:53
На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»
13:48
На Васильевском острове посетительницу клуба ранили из травмата
12:19
В Петербурге с нового учебного года откроют 25 школ и детских садов
11:17
Беглов о проблеме наркотиков
09:56
В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей
09:50
В Ленобласти 6-летний мальчик выпал в окно
09:08
В СПб вырос иностранный турпоток
08:41
СПб в топ-5 по бракосочетаниям и рождению детей
08:17
В СПб расселят 17 домов
23:51
Итоги выступления «СКА-Невы» на турнире имени Дроздецкого: победа в дерби, крупное поражение от московской «Звезды» и 3:0 в матче с «Южным Уралом»
18:02
Во Фрунзенском районе на стоянке полностью выгорели три автобуса
15:13
Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова
14:39
Ошеломительное поражение потерпело от воскресенского «Химика» петербургское хоккейное «Динамо» на финише турнира имени Николая Дроздецкого, счёт – 1:9
12:38
Студенты-герценовцы нашли уникальную берестяную грамоту рубежа XI–XII веков
12:28
В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку
12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
12:16
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам 15,5 миллиона рублей
12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
11:50
В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев
11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
11:39
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в Тайцах
11:30
СПб направил гуманитарку для Курской области
10:18
В Ленобалсти на КАД дорожный конфликт закончился стрельбой из «травмата»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях

На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях

0
7
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Блеснул результативностью в обоих матчах Павел Юринский.

Поскольку главный тренер «Зенита» Владимир Алекно отбыл на Кубок Первого канала, прихватив с собой Виктора Полетаева и Егора Клюку, руководил «сине-бело-голубыми» во 2-м туре Мемориала Платонова Томазо Тотоло. Именно в матче с уфимским клубом «Динамо-Урал» впервые вышли на волейбольную площадку в форме «Зенита» Марлон Янт, Александр Бутько и Магомедилдыр Мирзоев.

Матч с уфимцами получился очень упорным: «Зенит» выходил вперёд – «Динамо-Урал» догонял. Петербуржцы выиграли стартовый сет со счётом 25:23, но уфимцы отыгрались во второй партии – 25:22. В третьем сете «Зенит» был сильнее с разницей «+7», но соперник добился тай-брейка, взяв четвёртую партию (25:22). На тай-брейке всё решил выход Слави Костадинова, который безупречно выполнил свою роль связующего, не ошибаясь в передачах – 15:11. По 17 очков в составе победителей набрали Янт и Павел Юринский (кубинец атаковал с худшим процентом – 48 против 56 у Юринского), а самым результативным игроком встречи стал уфимец Роман Поталюк (23 очка).

Казахстанский «Жайык» проиграл «Зениту» в трёх партиях, счёт – 25:19, 25:19, 25:15. И вновь отличился Юринский, набравший 15 очков, у Тимофея Тихонова – 13, у Янта – 10. В субботу состоятся полуфиналы и матчи за 5-е и 7-е места.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-08-2023, 23:05
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте
Вчера, 23:52
Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»
5-09-2022, 01:25
После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России
25-08-2023, 15:14
Волейбольный «Зенит» обыграл в дерби «Динамо-ЛО» на Мемориале Платонова в трёх партиях, 16 очков набрал Павел Железняков
15-08-2024, 15:13
Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова
15-03-2024, 01:41
Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 13:53
На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»
0
155
15-08-2024, 12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
0
158
15-08-2024, 12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
0
200
15-08-2024, 11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
Наверх