На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях

Поскольку главный тренер «Зенита» Владимир Алекно отбыл на Кубок Первого канала, прихватив с собой Виктора Полетаева и Егора Клюку, руководил «сине-бело-голубыми» во 2-м туре Мемориала Платонова Томазо Тотоло. Именно в матче с уфимским клубом «Динамо-Урал» впервые вышли на волейбольную площадку в форме «Зенита» Марлон Янт, Александр Бутько и Магомедилдыр Мирзоев.

Матч с уфимцами получился очень упорным: «Зенит» выходил вперёд – «Динамо-Урал» догонял. Петербуржцы выиграли стартовый сет со счётом 25:23, но уфимцы отыгрались во второй партии – 25:22. В третьем сете «Зенит» был сильнее с разницей «+7», но соперник добился тай-брейка, взяв четвёртую партию (25:22). На тай-брейке всё решил выход Слави Костадинова, который безупречно выполнил свою роль связующего, не ошибаясь в передачах – 15:11. По 17 очков в составе победителей набрали Янт и Павел Юринский (кубинец атаковал с худшим процентом – 48 против 56 у Юринского), а самым результативным игроком встречи стал уфимец Роман Поталюк (23 очка).

Казахстанский «Жайык» проиграл «Зениту» в трёх партиях, счёт – 25:19, 25:19, 25:15. И вновь отличился Юринский, набравший 15 очков, у Тимофея Тихонова – 13, у Янта – 10. В субботу состоятся полуфиналы и матчи за 5-е и 7-е места.



