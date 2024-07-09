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Питерец.ру » Спорт » Спартаковец Александр Соболев почти перешёл в «Зенит»: отступные за форварда могут составить 12 млн евро

Спартаковец Александр Соболев почти перешёл в «Зенит»: отступные за форварда могут составить 12 млн евро

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
Без Соболева «Зенит» не сумел выиграть предсезонный трофей, уступив «Црвене Звезде» со счётом 1:2.

На фоне участия «Зенита» в Летнем Кубе РПЛ активизировались разговоры о возможном трансфере нападающего «Спартака» в петербургский клуб. «Питерец.ру» изучил сообщения наиболее авторитетных спортивных СМИ: есть «инсайд» о том, что высокие договаривающиеся стороны уже пришли к соглашению.

Голевая статистика Соболева в сезоне РПЛ – 2023/2024 не впечатляет. Однако действующий чемпион России, по сообщению СМИ, готов раскошелиться на 12 млн евро. И это кажется завышенной суммой: Transfermarkt оценивает 27-летнего Соболева в 7,5 млн евро (столько же стоит спартаковский костариканец Манфред Угальде). Изначально отступные за Соболева должны были быть выше, но петербургский и московский клубы могли прийти к консенсусу, а официальная новость о переходе в стан «Зенита» должна появиться на днях.

В «Спартаке» идёт большая перестройка состава. Клуб расстался с Георгием Джикия, которого не спешат приглашать топ-клубы, а сам защитник не жаждет играть в не самых сильных командах РПЛ. Нидерландское правосудие всё-таки дотянулось до Квинси Промеса, которого Светлана Журова назвала «плохим примером» для подрастающего поколения. Вот и Соболев очень близок к тому, чтобы сменить красно-белую футболку на сине-бело-голубую.


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