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Питерец.ру » Спорт » Грузия победила Португалию со счётом 2:0 и пробилась в 1/8 финала Евро – 2024, в другом матче группы F Турция пересилила Чехию

Грузия победила Португалию со счётом 2:0 и пробилась в 1/8 финала Евро – 2024, в другом матче группы F Турция пересилила Чехию

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Два удаления и замена травмированного вратаря – так сборной Чехии пришлось биться с турками в Гамбурге.

«Питерец.ру» обратил внимание: стоило главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу дать отдохнуть 41-летнему защитнику Пепе, сразу игра в защите разладилась. Сборная Грузии воспользовалась историческим шансом и выиграла у немотивированных португальцев со счётом 2:0. Хвича Кварацхелия забил уже на 2-й минуте, ассистировал ему Жорж Микаутадзе. Вскоре отличился уже сам Микаутадзе, и теперь именно форвард французского «Метца» является лучшим бомбардиром – 3 гола (по 2 мяча забили сразу пять футболистов).

Победа над Португалией позволила Грузии набрать 4 очка, и теперь команда Вилли Саньоля встретится в 1/8 финала с испанцами. В отборочном турнире к чемпионату Европы «Красная Фурия» просто уничтожила грузинскую команду, победив с немыслимым счётом 7:1.

В другой встрече группы F сборная Чехии уже на 20-й минуте лишилась получившего красную карточку Антонина Барака. После перерыва Чалханоглу открыл счёт, после этого Иван Гашек был вынужден заменить получившего повреждение вратаря Станека. Чехи сравняли счёт усилиями Соучека, но турецкая сборная вырвала победу в компенсированное ко второму тайму время: автором победного мяча в ворота Коваржа стал Тосун.

Турция в первом раунде плей-офф сыграет с Австрией.

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