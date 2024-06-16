Евро – 2024: Италия пропустила уже на 1-й минуте, но обыграла Албанию, Испания разгромила Хорватию со счётом 3:0

Матч группы В между Италией и Албанией имел несомненный историко-политический подтекст, но «Питерец.ру» не стане вдаваться в историю вопроса. Албанцы, словно не чувствуя своего статуса «андердога» в матче со «Скуадрой Адзуррой», открыли счёт уже на 23-й секунде. Невольным соавтором албанского гола в ворота конкурента Матвея Сафонова в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы стал защитник Федерико Димарко: неудачно исполенный аут привёл к точному удару Недима Байрами.

Вели в счёте албанцы 10 минут, после чего защитник Алессандро Бастони головой поразил ворота Стракоши. Ещё через 5 минут Николо Барелла забил, как выяснилось позже, победный для итальянцев мяч. Так сборная Италии, которую на чемпионате Европы тренирует Лучано Спалетти, начала с волевой победы. Теперь итальянцы будут готовиться к более серьёзному сопернику – 20 июня им предстоит играть с командой Испании.

«Красная Фурия» начала чемпионат ударно, втоптав в газон берлинского стадиона сборную Хорватии (Модрич уже не тот?). Уже в первом тайме испанцы забили трижды: отличились Альваро Мората, Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль. На 80-й минуте хорваты не реализовали пенальти, и счёт 3:0 сохранился. Статистики отметили голевую передачу 16-летнего Ламина Ямаля.