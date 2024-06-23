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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: ничья Грузии, победы Португалии над Турцией и Бельгией над Румынией, хотя Лукаку снова не забил

Евро – 2024: ничья Грузии, победы Португалии над Турцией и Бельгией над Румынией, хотя Лукаку снова не забил

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Сборная Грузии вела в счёте в поединке с чехами, но матч закончился вничью 1:1.

«Питерец.ру» подводит итоги игрового дня 22 июня на чемпионате Европы в Германии, где состоялись очередные три встречи. Начавшие турнир с поражений сборные Грузии и Чехии сошлись в очном противостоянии в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Грузинский голкипер Мамардашвили с первых минут был загружен работой по спасению своих ворот, потому что чехи решили забить быстрый гол. И в середине первого тайма чешская команда забила, но судейская бригада отменила гол Гложека из-за игры рукой.

А прямо перед перерывом грузины получили право на пенальти, и Микаутадзе забил свой второй гол на Евро – 2024. Во втором тайме чехи сравняли счёт усилиями Шика, итог – 1:1.

Сборная Турции не нашла аргументов против Португалии, проиграв с крупным счётом 0:3. Турки ешё и забили в свои ворота после того, как Бернарду Силва вывел португальцев вперёд на 21-й минуте. Уже через 7 минут после этого турецкий защитник Айкадын «помог» вратарю Байындыру, поразив собственные ворота.

Бельгийцы выиграли очень важный матч у команды Румынии. Тилеманс из «Астон Виллы» уже на 2-й минуте открыл счёт (ассистировал Лукаку), а все вопросы о победителе снял гол Кевина Де Брюйне, которому ассистировал голкипер Кастельс – 2:0 в пользу Бельгии.

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