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Питерец.ру » Спорт » Юный Савва Ветохин в 8-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам победил ветерана Владимира Епишина и возглавил таблицу турнира, набрав 6 очков

Юный Савва Ветохин в 8-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам победил ветерана Владимира Епишина и возглавил таблицу турнира, набрав 6 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
chessok.net
Епишин был ещё чемпионом Ленинграда.

Продолжается чемпионат города по шахматам, и после 8-го тура довольно неожиданным лидером турнирной таблицы стал Савва Ветохин. «Питерец.ру» перестал удивляться тому факту, что Ветохин официально стал представлять Санкт-Петербург. Центральным событием 8-го тура стала победа Ветохина над 58-летним гроссмейстером Владимиром Епишиным. Ветохин имеет звание международного мастера и рейтинг 2427, коэффициент ЭЛО Епишина немного выше.

Удивительно, но набравший внушительные 6 очков за 8 туров Ветохин успел проиграть свою вторую партию на турнире Кириллу Путренко, чей рейтинг составляет 2359. До победы над Епишиным Ветохин обыграл Глеба Бабанина, Владимира Шкуратова, Алексея Захарова и Алексея Гоганова, а с Даниилом Линчевским и Артёмом Зубрицким Савва сыграл вничью.

Этот тур мужского чемпионата Санкт-Петербурга оказался весьма бескомпромиссным: победы, в частности, одержали Путренко, Иван Бондаренко, Александр Тимерханов и Искандер Насибуллин. Линчевский, Гоганов и Зубрицкий сыграли свои партии вничью.

Если Ветохин выиграет в 9-м туре у Кирилла Шубина, то его даже теоретически не смогут догнать отстающие на пол-очка Линчевский и Зубрицкий. Продолжает удерживаться в группе лидеров Евгения Овод (5 очков).

 



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