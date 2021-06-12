На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария

Итальянцы после 3:0 в игре с Турцией могут быть причислены к фаворитам нынешнего чемпионата Европы. Любители «Зенита» хорошо знают главного тренера «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини, а «Питерец.ру» не забыл, что в бытность игроком Манчини и сам играл и забивал на Евро – 1988.

Итоговая крупная победа (все голы были забиты во втором тайме, но открыть счёт итальянцы могли ещё в первой половине встречи) доказала правильность тактических построений Манчини. А ведь пара центральных защитников Бонуччи (34 года) и Кьеллини (36 лет) казалась слишком уж возрастной. Смогут ли поразить ворота Доннаруммы другие соперники по группе А, которые сегодня только укрепили лидерство итальянцев?

Швейцарцы и валлийцы победителя выявить не смогли – 1:1. Швейцарская сборная открыла счёт: очень активный Эмболо отличился в начале второго тайма. Но боевой дух валлийцев сработал: не забил Гарет Бэйл, так есть в составе Киффер Мур. В концовке бригаде арбитров пришлось решать, чисто ли Гавранович забил гол в ворота вратаря сборной Уэльса Уорда – офсайд.