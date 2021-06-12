Payeer

ента новостей

19:38
На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария
11:27
Почему Путин хвалит Трампа?
11:03
В Ленобласти пожарные тушили "Газель" на федеральной трассе
10:51
Скоро начнется Евро
10:15
Студент объявил голодовку
11:55
В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь
11:50
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
11:46
Выставки к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года
11:42
Фестиваль в Некрасовском Саду «NekrasoFFest»
11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
11:19
В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль
11:13
В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна
10:34
На автобусе в Финляндию
09:56
В топ-10 по неравенству доходов
09:12
Что с кредитами Сбербанка?
20:23
Шесть футболистов «Зенита» вошли в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы
19:23
Столетие Филармонии — первый концерт на крыше Музея
19:21
Выставка «Больше чем любовь»
19:17
Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев
12:17
Исторические мультимедийные парки «Россия — моя история» посвятят обширную программу празднования дня России 800-летию Александра Невского
10:30
Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны
10:29
Петербуржцы счастливы?
10:27
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
10:23
Юбилейный форум «Социальный Петербург»
10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
09:54
На Шнурова подали в суд из-за мата
09:25
Электросамокатам сказали «нет»
14:23
Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»
12:47
Мультимедийная выставка «Вспомним»
11:11
В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария

На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария

0
10
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Команда Роберто Манчини очень уверенно разобралась с турками в первом матче турнира.  

Итальянцы после 3:0 в игре с Турцией могут быть причислены к фаворитам нынешнего чемпионата Европы. Любители «Зенита» хорошо знают главного тренера «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини, а «Питерец.ру» не забыл, что в бытность игроком Манчини и сам играл и забивал на Евро – 1988.

Итоговая крупная победа (все голы были забиты во втором тайме, но открыть счёт итальянцы могли ещё в первой половине встречи) доказала правильность тактических построений Манчини. А ведь пара центральных защитников Бонуччи (34 года) и Кьеллини (36 лет) казалась слишком уж возрастной. Смогут ли поразить ворота Доннаруммы другие соперники по группе А, которые сегодня только укрепили лидерство итальянцев?

Швейцарцы и валлийцы победителя выявить не смогли – 1:1. Швейцарская сборная открыла счёт: очень активный Эмболо отличился в начале второго тайма. Но боевой дух валлийцев сработал: не забил Гарет Бэйл, так есть в составе Киффер Мур. В концовке бригаде арбитров пришлось решать, чисто ли Гавранович забил гол в ворота вратаря сборной Уэльса Уорда – офсайд.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-03-2018, 01:51
Манчини сорвался…
22-07-2017, 22:11
Дриусси стал героем волевой победы над «Рубином»
28-05-2017, 19:52
Манчини сменит Луческу в «Зените»
11-06-2016, 22:57
Бэйл оказался удачливее Шкртела: Уэльс победил Словакию — 2:1
16-07-2017, 15:16
Далер Кузяев стал героем матча «Зенита» с хабаровскими армейцами
7-07-2016, 00:06
Конец валлийской сказки на Евро — 2016

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
172
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
247
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
343
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
298
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
Наверх