ента новостей

21:22
«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти
14:45
В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа
14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»
13:39
Фестиваль «Берег Маклая»
13:36
В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса
11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
11:51
Что с дефицитом бюджета?
11:39
Китай заявляет, что ограничивает аборты
11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
11:21
В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов
10:58
В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями
10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
10:39
В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера
09:57
Он не верил в коронавирус…
09:33
Наступают очередные сложности
20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
15:13
В Петербурге отец порезал ножом своего сына
11:56
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин»
10:52
Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назначили в высшый правящий орган страны
10:44
Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга
10:41
Пекин откроет зимние Олимпийские игры в следующем году для болельщиков, но только если они будут жить в Китае
10:30
Вкладывайте в коммерческую недвижимость!
10:28
В Петербурге молодая девушка погибла при падении из окна на 21-м этаже
10:20
В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти

«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти

0
37
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Матч в Лиге Европы между «Наполи» и «Спартаком» сложился очень интересно.  

«Питерец.ру» считает, что уж Лучано Спалетти должно быть особенно обидно за домашнее поражение от «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы (2:3). Казалось бы, уж бывший тренер «Зенита» по определению знает о сильнейших российских клубах больше, чем Маурицио Сарри или Массимилиано Аллегри.

Да ещё и забил «Наполи» едва ли не на 10-й секунде матча: чудовищную ошибку Максименко превратил в гол Эльмас. Неаполитанцы могли забивать и ещё, но ещё в первом тайме арбитр Кружляк удалил с поля Руя Мариу: португалец въехал в ногу Промесу и увидел перед собой красную карточку после использования системы VAR. И тут Спаллетти проиграл именно как тренер.

Наставник «Наполи» провёл поспешные замены, убрав с поля Инсинье и Зелиньски. Но перестройка игры в расчёте на удержание минимального преимущества провалилась: «Спартак» после перерыва трижды поразил ворота Мерета. Дубль сделал Квинси Промес, а смотревшие матч отметили полезность Виктора Мозеса. Однако даже гостевая победа над «Наполи» не гарантирует «Спартаку» выхода из группы С, ведь в первом туре команда Руя Витории проиграла дома «Легии» (0:1).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-04-2017, 00:05
Игуаин дважды забил «Наполи» в Неаполе
25-04-2016, 18:36
Спаллетти помог «Ювентусу» снова стать чемпионом Италии
19-09-2012, 10:32
Лучано Спалетти берет вину за проигрыш «Малаге» на себя
8-08-2018, 22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
5-03-2017, 18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
8-03-2017, 01:33
«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
81
Вчера, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
0
82
Вчера, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
0
108
30-09-2021, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
144
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
Наверх