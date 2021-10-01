«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти

«Питерец.ру» считает, что уж Лучано Спалетти должно быть особенно обидно за домашнее поражение от «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы (2:3). Казалось бы, уж бывший тренер «Зенита» по определению знает о сильнейших российских клубах больше, чем Маурицио Сарри или Массимилиано Аллегри.

Да ещё и забил «Наполи» едва ли не на 10-й секунде матча: чудовищную ошибку Максименко превратил в гол Эльмас. Неаполитанцы могли забивать и ещё, но ещё в первом тайме арбитр Кружляк удалил с поля Руя Мариу: португалец въехал в ногу Промесу и увидел перед собой красную карточку после использования системы VAR. И тут Спаллетти проиграл именно как тренер.

Наставник «Наполи» провёл поспешные замены, убрав с поля Инсинье и Зелиньски. Но перестройка игры в расчёте на удержание минимального преимущества провалилась: «Спартак» после перерыва трижды поразил ворота Мерета. Дубль сделал Квинси Промес, а смотревшие матч отметили полезность Виктора Мозеса. Однако даже гостевая победа над «Наполи» не гарантирует «Спартаку» выхода из группы С, ведь в первом туре команда Руя Витории проиграла дома «Легии» (0:1).