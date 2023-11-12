12-й гол Кассьерры в чемпионате России – 2023/2024 помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, ставший автором первого гола в матче своей команды с «Зенитом», состоявшегося на «Газпром Арене» 11 ноября, входит в число лучших бомбардиров чемпионата России. Этот гол Сперцяна в ворота Михаила Кержакова стал для краснодарца уже седьмым в этом сезоне: столько же сейчас – у одноклубника Сперцяна Джона Кордобы и московского армейца Фёдора Чалова.

«Краснодар» забил «Зениту» на 63-й минуте благодаря добиванию, но «Быки» вели в счёте всего несколько минут. Вскоре Матео Кассьерра сравнял счёт, и единицы на табло удержались до финального свистка москвича Сергея Карасёва. «Питерец.ру» отмечает, что Кассьерра снова забил головой: зенитовский центрфорвард не обратил внимания на сопротивление бразильского защитника «Краснодара» Витора Тормены и поразил ворота Матвея Сафонова.

При счёте 1:1 сначала Кассьерра не попал в ворота, нанося опасный удар, а в концовке в штангу угодил Андрей Мостовой. «Краснодар» удержал ничью и продолжает лидировать в чемпионате России. За первый круг «Быки» набрали 32 очка (всего одно поражение от ЦСКА), у «Зенита» – на 2 очка меньше.

В другом субботнем матче РПЛ «Локомотив» победил «Ахмат» со счётом 2:1, победный гол забил Сулейманов.