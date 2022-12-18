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Питерец.ру » Спорт » Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич

Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Одна из главных марокканских звёзд ещё и поскандалила с первым лицом мирового футбола.

И для хорватов, и для марокканцев матч за бронзу вряд ли значит очень много. «Питерец.ру» предполагает, что африканская команда больше мечтала выиграть, поскольку формальное третье место выше четвёртого. Но марокканцы и так добились исторического достижения на этом турнире, поскольку ранее ни одна команда из Африки не могла пройти в полуфинал (ближе всего к этому были Камерун в 1990-м, Сенегал в 2002-м и Гана в 2010-м).

Команды быстро обменялись голами: счёт уже к 10-й минуте был 1:1. Защитник хорватов Гвардиоль открыл поразил ворота Боно ударом головой, но марокканец Дари сразу же сравнял счёт. Победным для европейской команды стал точный удар Оршича незадолго до перерыва. Так сборная Хорватии, игравшая в одной отборочной группе со сборной России, второй чемпионат подряд попала в тройку призёров: после второго места на ЧМ–2018 балканская команда заняла третье в Катаре.

Сразу после игры звёздный защитник сборной Марокко Ашраф Хакими повздорил с президентом ФИФА Инфантино, но в дальнейшем извинился перед главным футбольным чиновником.

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