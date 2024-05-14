ента новостей

02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
02:26
«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян
18:45
В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идёт!»
18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
15:28
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей 66-летней матери
15:02
Изменение трамвайного маршрута № 58
14:51
В Петербурге наградили многодетных родителей
14:15
В Петербурге нарушителей закона о курортном сборе будут штрафовать
13:36
Мошенники могут взломать ваше устройство через Wi-Fi-роутер
12:59
В Минцифры анонсировали новый законопроект, регулирующий работу маркетплейсов
12:46
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы
12:38
В Петербурге открывается музей, созданный в коллаборации с искусственным интеллектом
12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Кременчугской улице
12:24
Конфликт в ночном клубе на Казанской улице закончился поножовщиной
12:18
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении прохожего на Гражданском проспекте
12:06
В Петербурге задержали наркосбытчиков
09:44
Поиск работы усилился
09:17
Ликвидацию колейности на трассе «Сортавала» перенесли на 19 мая
08:51
Почему сняли Шойгу?
12:00
В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком
11:19
В Приморском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 20 млн рублей
10:39
В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое
02:08
Пятое место заняла петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» на командном чемпионате России в Сочи
01:45
Катастрофа: «Зенит» проиграл дома ЦСКА, и теперь лидером чемпионата РПЛ стало «Динамо», победившее «Балтику»
14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
14:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами
14:04
В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг
07:06
Отважных дагестанцев наградят
07:02
Мишустин ожидаемо сохранил пост
03:05
Спортклуб «КПРФ» стал победителем командного чемпионата России в Сочи, а петербургская «СШ по шахматам и шашкам» финишировала седьмой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян

«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
После этого поражения команда из Ленобласти снова очутилась в зоне вылета из ФНЛ.

Только «Питерец.ру» порадовался долгожданной победе футбольного клуба «Ленинградец», а команда Максима Астафьева проиграла уже следующий матч. Но в данном случае не станем винить проигравших, ведь соперник был слишком силён: «Химки» и так входили в число лидеров ФНЛ, а после победы над «Ленинградцем» команда Андрея Талалаева возглавила турнирную таблицу, набрав 60 очков (у занимающей теперь 16-е место команды из Ленобласти очков вдвое меньше – 30).

«Химки» в предыдущем туре проиграли махачкалинскому «Динамо», пропустив единственный гол на 79-й минуте после точного удара Раджаба Магомедова, поэтому снова терять очки претендующий на повышение в классе клуб просто не мог. Никита Карабашев прочно застолбил за собой место в воротах «Ленинградца», но на этот раз он пропустил трижды. Открыли счёт химчане в первом тайме: Аршак Корян подал угловой, а защитник гостей Захар Волков поразил ворота «Ленинградца» – 0:1 на 23-й минуте.

На 78-й минуте Корян забил победный, как впоследствии выяснилось мяч, залетевший в ворота Карабашева от штанги. 18-летний Никита Морозов сократил отставание хозяев поля в счёте, но игрок гостей Бутта Магомедов с передачи вездесущего Коряна установил итоговый счёт – 3:1 в пользу «Химок».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-04-2024, 00:57
После нулевой ничьей с «Акроном» футбольный клуб «Ленинградец» уступил команде «СКА-Хабаровск» в Рощино
1-10-2023, 21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
29-05-2023, 18:49
«Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
15-10-2023, 20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
6-11-2023, 18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
28-10-2023, 22:50
«Ленинградец» проиграл клубу «СКА-Хабаровск» в 16-м туре чемпионата ФНЛ, матч проходил во Владивостоке

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 18:38
На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП
0
176
12-05-2024, 12:00
В Ленобласти водитель «Шевроле-Лачетти» погиб в лобовом ДТП с грузовиком
0
186
12-05-2024, 10:39
В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое
0
249
11-05-2024, 14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
Наверх