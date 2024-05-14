«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян

Только «Питерец.ру» порадовался долгожданной победе футбольного клуба «Ленинградец», а команда Максима Астафьева проиграла уже следующий матч. Но в данном случае не станем винить проигравших, ведь соперник был слишком силён: «Химки» и так входили в число лидеров ФНЛ, а после победы над «Ленинградцем» команда Андрея Талалаева возглавила турнирную таблицу, набрав 60 очков (у занимающей теперь 16-е место команды из Ленобласти очков вдвое меньше – 30).

«Химки» в предыдущем туре проиграли махачкалинскому «Динамо», пропустив единственный гол на 79-й минуте после точного удара Раджаба Магомедова, поэтому снова терять очки претендующий на повышение в классе клуб просто не мог. Никита Карабашев прочно застолбил за собой место в воротах «Ленинградца», но на этот раз он пропустил трижды. Открыли счёт химчане в первом тайме: Аршак Корян подал угловой, а защитник гостей Захар Волков поразил ворота «Ленинградца» – 0:1 на 23-й минуте.

На 78-й минуте Корян забил победный, как впоследствии выяснилось мяч, залетевший в ворота Карабашева от штанги. 18-летний Никита Морозов сократил отставание хозяев поля в счёте, но игрок гостей Бутта Магомедов с передачи вездесущего Коряна установил итоговый счёт – 3:1 в пользу «Химок».