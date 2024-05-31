Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок

«Питерец.ру» продолжает освещать серию за третье место Единой Лиги ВТБ. «Зенит» был близок к победе и в третьей игре серии (первую коллектив Хавьера Паскуаля выиграл со счётом 79:77, вторую – 99:96), но не повезло в концовке.

Кубанцы бодро начали, создав себе задел 5:0, после чего в стартовой четверти доминировали гости из города на Неве: «cине-бело-голубые» выиграли стартовый отрезок встречи с разницей в 9 очков. Во второй четверти хорошо смотрелись на паркете краснодарского «Баскет-холла» Сергей Карасёв и Тома Эртель, и на большой перерыв команды отправились при лидерстве «Зенита».

Ход борьбы поменялся в третьей четверти: не зря знатоки баскетбола считают её ключевой. «Локомотив-Кубань» усилиями Александра Щербенева и Девона Акун-Перселла сумел донать и перегнать петербуржцев. В заключительной четверти начал попадать из-за трёхочковой дуги Тома Эртель, но именно француз не реализовал решающий бросок в концовке, и «Локомотив» отпраздновал победу со счётом 90:87.

Прекрасный матч провёл Сергей Карасёв, напомнив себя самого времён возвращения из НБА. Форвард «Зенита» набрал 27 очков при индексе полезности «+30», забив 6 из 8 дальних бросков. А вот Джувэн Морган и Джош Карлтон разочаровали.



