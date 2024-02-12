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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков, у Тома Эртеля – дабл-дабл

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков, у Тома Эртеля – дабл-дабл

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Долгожданная победа над другим сильным клубом Единой Лигий ВТБ, которым петербуржцы проигрывали по ходу сезона – 2023/2024.

Около пяти тысяч зрителей, собравшихся в воскресенье 11 февраля на петербургской «Арене», воочию увидели разгром «Зенитом» краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». «Питерец.ру» рад этой победе, поскольку ранее «сине-бело-голубые» неудачно играли со своими главными соперниками в Единой Лиге ВТБ – ЦСКА, УНИКСом и тем же «Локомотивом».

Георгий Жбанов с места в карьер начал набирать очки в матче с кубанцами, и хозяева паркета выиграли стартовую четверть со счётом 29:20. Во втором отрезке встречи Девон Акун-Перселл позволил гостям немного сократить отставание. Но после большого перерыва защита «Зенита» полностью нейтрализовала нападение железнодорожников. Судите сами – 11 очков в третьей четверти и 12 очков в четвёртой набрала команда, в составе которой помимо Акун-Перселла есть и другие обычно результативные баскетболисты. Итоговый счёт впечатляет – 106:67 или «+39».

Самым результативным игроком этого матча стал Кайл Курич, набравший 24 очка. При этом из-за дуги Курич бросал так – 4 попадания из 9 попыток. Тома Эртель отметился дабл-даблом (21 очко и 12 передач), а центровой Боян Дублевич (на фото) набрал 16 очков. У проигравших 21 очков набрал Акун-Перселл, у центрового «Локо» Андрея Мартюка – 16 очков.

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