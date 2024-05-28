«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ

Если посмотреть на счёт обоих матчей бронзовой серии Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом», то становится ясен упорный характер борьбы в «утешительном финале» сезона – 2023/2024 (первое место на этот раз оспаривают УНИКС и ЦСКА). «Питерец.ру» не стал подробно освещать первый матч, который завершился победой «Зенита» со счётом 79:77. Лучшим и по результативности (22 очка), и по индексу полезности («+20») у «Зенита» стал Трент Фрейзер, но по протоколу игры видно – победу добыла вся команда (центровой Боян Дублевич по-прежнему травмирован). В составе «Локомотива» по привычке особенно досаждал зенитовцам центровой Андрей Мартюк, набравший 21 очко и собравший 9 подборов.

Второй матч серии состоялся в понедельник в «Юбилейном», не заполненном даже наполовину. Кубанцы вырвались вперёд по итогам стартовой четверти, которую гости выиграли со счётом 28:20. Но «Зенит» не собирался терять преимущество своей площадки и смог дожать соперника в концовке. Ключевым моментом стал блокшот Винса Хантера, который накрыл Карвела Андерсона, и «Зенит» победил – 99:96.

23 очка набрал во второй игре Тома Эртель, 20 – у Фрейзера. Лучшим по статистике у проигравших стал Патрик Миллер (22 очка).

Третий матч состоится 30 мая.



