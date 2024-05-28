ента новостей

00:24
Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала
00:05
«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ
20:17
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
16:13
В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого
16:03
В День города трамвай №62 отправился в литературный рейс
15:42
В Петербурге вручили знаки отличия новым Почётным гражданам
15:14
В Петербурге открыли сад-трансформер на Синем мосту
15:03
На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города
14:58
В России появился первый государственный центр киберспорта
11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
11:36
В Ленобласти полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
11:28
«Город добрых людей» – праздник в честь Дня города
11:04
В Гатчине школьник ударил ножом прохожего
10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
10:47
В Петербурге пенсионерка инвестировала в мошенников более 10,7 млн рублей
09:50
Поздравляем с 321-й годовщиной основания Санкт Петербурга
09:29
Врач о вреде супов
08:16
Коллективисты или индивидуалисты?
00:38
Давид Пастрняк стал автором золотой для сборной Чехии шайбы на чемпионате мира по хоккею, Швейцария – вторая, Канада – третья
00:22
Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»
12:26
В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет
12:24
В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали
12:17
В Красносельском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку
12:15
В Калининском районе иномарка сбила выходящего из трамвая 10-летнего мальчика
11:21
В Петербурге женщина искавшая пропавшего бойца СВО стала жертвой афериста
19:28
«Ленинградец» проиграл «Торпедо» в результативном матче и теперь команда из Ленобласти покинет первую лигу по итогам сезона ФНЛ – 2023/2024
19:05
«Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов», поскольку лидировавшее «Динамо» проиграло «Краснодару»
16:16
250 миллионов кинематографистам
14:33
В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов
14:13
На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ

«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
В первом матче петербуржцы выиграли с преимуществом в 2 очка, во втором – в 3.

Если посмотреть на счёт обоих матчей бронзовой серии Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом», то становится ясен упорный характер борьбы в «утешительном финале» сезона – 2023/2024 (первое место на этот раз оспаривают УНИКС и ЦСКА). «Питерец.ру» не стал подробно освещать первый матч, который завершился победой «Зенита» со счётом 79:77. Лучшим и по результативности (22 очка), и по индексу полезности («+20») у «Зенита» стал Трент Фрейзер, но по протоколу игры видно – победу добыла вся команда (центровой Боян Дублевич по-прежнему травмирован). В составе «Локомотива» по привычке особенно досаждал зенитовцам центровой Андрей Мартюк, набравший 21 очко и собравший 9 подборов.

Второй матч серии состоялся в понедельник в «Юбилейном», не заполненном даже наполовину. Кубанцы вырвались вперёд по итогам стартовой четверти, которую гости выиграли со счётом 28:20. Но «Зенит» не собирался терять преимущество своей площадки и смог дожать соперника в концовке. Ключевым моментом стал блокшот Винса Хантера, который накрыл Карвела Андерсона, и «Зенит» победил – 99:96.

23 очка набрал во второй игре Тома Эртель, 20 – у Фрейзера. Лучшим по статистике у проигравших стал Патрик Миллер (22 очка).

Третий матч состоится 30 мая.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-09-2023, 02:38
«Зенит» победил УНИКС в финале «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом 82:77, третье место – у «Пари НН»
8-04-2023, 23:02
Баскетбольный «Зенит» прошёл клуб МБА в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
14-05-2024, 02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве
3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
1-05-2024, 02:02
Мистическое повторение счёта 69:72 в четвёртом матче серии плей-офф Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Уралмашем»
20-05-2024, 02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал

Происшествия на дорогах

0
122
Вчера, 11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
0
104
Вчера, 10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
0
250
26-05-2024, 12:26
В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет
0
205
26-05-2024, 12:24
В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали
Наверх