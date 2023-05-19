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Питерец.ру » Спорт » Волейболист «Зенита» Иван Яковлев побывал в СШОР № 1 Калининского района, а игроки «Динамо-ЛО» посетили сосновоборскую школу № 3

Волейболист «Зенита» Иван Яковлев побывал в СШОР № 1 Калининского района, а игроки «Динамо-ЛО» посетили сосновоборскую школу № 3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Иван Яковлев – один из лучших блокирующих Суперлиги в сезоне – 2022/2023.

Несмотря на итоговое четвёртое место по итогам плей-офф (позади «Зенита-Казань», московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива») можно утешиться индивидуальными призами. Уже получил награду Тарас Тимошенко – за лучшую работу пресс-службы. А Иван Яковлев стал одним из претендентов на попадание в символическую сборную сезона и звание «лучший блокирующий». «Питерец.ру» постарается сообщить, если игроки «Зенита» будут отмечены по итогам не самого лучшего сезона (в 2018 и 2021 годах «сине-бело-голубые» завоевывали серебряные медали).

Вчера Яковлев посетил свою спортивную «альма матер» – СШОР № 1 Калининского района. Там Яковлев пообщался со своим первым тренером Михаилом Ивановичем Дмитриевым. Пресс-служба «Зенита» вспомнила Ильфа и Петрова, когда сообщила: Яковлев раздаривал сувенирную атрибутику «Зенита» как сеятель, разбрасывавший облигации государственного займа.

Тем временем четыре игрока «Динамо-ЛО» – связующий Валентин Стрильчук, блокирующий Артём Мельников, доигровщик Максим Пурин и либеро Артём Барабаш – зашли в школу № 3 Соснового Бора (её ещё и закончил их одноклубник Сергей Пирайнен). В школьном спортзале Стрильчук и Мельников провели мастер-класс и провели дружеский матч.

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