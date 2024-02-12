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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков

Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В первом круге солигорский «Шахтёр» оказал петербургскому клубу упорное сопротивление, проиграв только на тай-брейке.

«Питерец.ру» понимал, что «Шахтёр» из Солигорска является весьма серьёзным соперником для волейбольного «Зенита» из города на Неве. Достаточно вспомнить матч этих команд в первом круге мужской Суперлиги в нынешнем сезоне: тогда «сине-бело-голубые» проигрывали по сетам 1–2, но сумели выиграть встречу на тай-брейке (15:12).

В начале февраля «Шахтёр» со счётом 3–0 сумел победить грозный новосибирский «Локомотив», а теперь снял скальп и с команды Виктора Сидельникова (или Серджио Бузато?). По меткому замечанию пресс-службы «сине-бело-голубых», игра исключительно на Владислава Бабкевича стала настолько явной, что нужно было что-то менять. В игре с горняками белорус Бабкевич набрал «всего» 26 очков (ранее «Локомотиву» петербургский диагональный забил больше сорока!), всё равно став самым результативным в составе проигравших.

Выиграв стартовую партию со счётом 26:25, «Зенит» уступил столь же упорную концовку следующего сета – 25:27. После этого «Шахтёр» относительно легко взял третью партию (с разницей в 7 очков), а в следующем сете гостям не повезло: «Зенит» вёл в концовке со счётом 24:22, мысленно уже начав играть тай-брейк. Однако «Шахтёр» упёрся и выиграл и четвёртый сет (27:25) и весь матч (3–1).

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