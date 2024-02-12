Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков

«Питерец.ру» понимал, что «Шахтёр» из Солигорска является весьма серьёзным соперником для волейбольного «Зенита» из города на Неве. Достаточно вспомнить матч этих команд в первом круге мужской Суперлиги в нынешнем сезоне: тогда «сине-бело-голубые» проигрывали по сетам 1–2, но сумели выиграть встречу на тай-брейке (15:12).

В начале февраля «Шахтёр» со счётом 3–0 сумел победить грозный новосибирский «Локомотив», а теперь снял скальп и с команды Виктора Сидельникова (или Серджио Бузато?). По меткому замечанию пресс-службы «сине-бело-голубых», игра исключительно на Владислава Бабкевича стала настолько явной, что нужно было что-то менять. В игре с горняками белорус Бабкевич набрал «всего» 26 очков (ранее «Локомотиву» петербургский диагональный забил больше сорока!), всё равно став самым результативным в составе проигравших.

Выиграв стартовую партию со счётом 26:25, «Зенит» уступил столь же упорную концовку следующего сета – 25:27. После этого «Шахтёр» относительно легко взял третью партию (с разницей в 7 очков), а в следующем сете гостям не повезло: «Зенит» вёл в концовке со счётом 24:22, мысленно уже начав играть тай-брейк. Однако «Шахтёр» упёрся и выиграл и четвёртый сет (27:25) и весь матч (3–1).