ента новостей

18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
09:44
В Ленобласти алкогольные посиделки пациентов спецбольницы закончились поножовщиной
09:35
О выборах продолжают рассказывать на дому
09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
09:08
Кто получает налоговый вычет?
08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
00:34
СКА на минорной ноте закончил регулярный чемпионат КХЛ, сенсационно проиграв команде, которую всегда обыгрывал – «Куньлунь Ред Стар»
13:37
В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов
00:27
Крушение надежд: петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено во втором матче серии плей-офф ВХЛ со счётом 1:7
12:48
В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором
12:41
В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков
10:16
Что с автопроизводителями Северной столицы?
10:13
Средняя зарплата выросла
00:47
Хет-трик Григория Кузьмина не помог «СКА-Неве» во втором матче серии с «Южным Уралом» – 3:5
00:32
С поражения в овертайме начало серию плей-офф ВХЛ с альметьевским «Нефтяником» петербургское хоккейное «Динамо»
00:16
СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна
14:29
В Петербурге к обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложили цветы в честь Дня защитника Отечества
13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3

Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fakelvolley.ru
36 очков набрал у «Зенита» Владислав Бабкевич, но и это не помогло петербуржцам победить «Факел».

«Питерец.ру» не посвятил отдельной новости появленю Владислава Бабкевича в составе волейбольного «Зенита», а ведь именно Бабкевич стал главной «опцией» атаки «сине-бело-голубых». Очередной матч «Зенита» в мужской волейбольной Суперлиге явно выделялся для Бабкевича, ведь играть предстояло с его бывшим клубом – новоуренгойским «Факелом». Именно в «Факеле» игрок сборной Белоруссии Бабкевич с ходу стал лучшим бомбардиром Суперлиги, а через некоторое время перебрался в Санкт-Петербург на правах аренды.

«Факелу» больше повезло в стартовой партии матча с «Зенитом», которая завершилась со счётом 28:26 в пользу команды Романа Емполова. Выиграй первый сет петербуржцы, и исход матча мог быть иным. А так во второй партии «Зенит» сумел набрать лишь 17 очков, а догонять при 0–2 особенно тяжело. «Зенит» сумел взять следующий сет (25:21), а упорная борьба в концовке четвёртой партии завершилась в пользу «Факела» (27:25).

Бабкевич сыграл с бывшей командой очень эффективно – 36 очков при очень высоком проценте реализации атаки. В составе «Факела» 21 очко набрал Станислав Динейкин-младший, 17 – на счету Корнея Эннса.

Свой следующий матч «Зенит» сыграет 28 февраля, соперник – нижегородский АСК, обитающий внизу таблицы.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-02-2024, 23:53
Интереснейший волейбольный матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» продолжался пять сетов: Бабкевич набрал 41 очко
9-11-2023, 20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
12-02-2024, 23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
5-02-2024, 02:00
Сенсация от волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга – победа в Москве над «Динамо»
2-12-2023, 00:46
Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях уступил «Белогорью», не сумев сдержать Джана и Аль Хачдади
8-05-2023, 20:53
Пока петербургский «Зенит» продолжил знакомиться с невезением на тай-брейках в Новосибирске, «Зенит-Казань» сумел стать чемпионом мужской волейбольной Суперлиги в сезоне – 2022/2023

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
49
Сегодня, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
86
Сегодня, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
237
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх