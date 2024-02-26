Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3

«Питерец.ру» не посвятил отдельной новости появленю Владислава Бабкевича в составе волейбольного «Зенита», а ведь именно Бабкевич стал главной «опцией» атаки «сине-бело-голубых». Очередной матч «Зенита» в мужской волейбольной Суперлиге явно выделялся для Бабкевича, ведь играть предстояло с его бывшим клубом – новоуренгойским «Факелом». Именно в «Факеле» игрок сборной Белоруссии Бабкевич с ходу стал лучшим бомбардиром Суперлиги, а через некоторое время перебрался в Санкт-Петербург на правах аренды.

«Факелу» больше повезло в стартовой партии матча с «Зенитом», которая завершилась со счётом 28:26 в пользу команды Романа Емполова. Выиграй первый сет петербуржцы, и исход матча мог быть иным. А так во второй партии «Зенит» сумел набрать лишь 17 очков, а догонять при 0–2 особенно тяжело. «Зенит» сумел взять следующий сет (25:21), а упорная борьба в концовке четвёртой партии завершилась в пользу «Факела» (27:25).

Бабкевич сыграл с бывшей командой очень эффективно – 36 очков при очень высоком проценте реализации атаки. В составе «Факела» 21 очко набрал Станислав Динейкин-младший, 17 – на счету Корнея Эннса.

Свой следующий матч «Зенит» сыграет 28 февраля, соперник – нижегородский АСК, обитающий внизу таблицы.



