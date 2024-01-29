В матче двух волейбольных «Зенитов» сильнее оказался казанский клуб, выигравший тай-брейк со счётом 15:9

«Питерец.ру» не стал посвящать отдельную новость временным (?) переменам на тренерском мостике волейбольного «Зенита» по одной причине: официальных данных об оставке Виктора Сидельника нет или пока нет. Даже волейбольным дилетантам было понятно, что в сезоне – 2023/2024 у Сидельникова не всё получалось в петербургском клубе, и не только череда травм тому причиной. Однако есть сомнения, что именно Серджио Бузато станет возможным сменщиком ветерана отечественного волейбола уже без приставки «и.о.»: логичнее вернуть в «Зенит» из «Динамо-ЛО» Александра Климкина, команда которого в этом сезоне впечатляет.

Что касается матча с казанцами, то он состоял из трёх отрезков, на протяжении каждого из которых доминировала одна из команд. По-настоящему доминировали гости «Арены» в первых двух партиях, которые «Зенит-Казань» выиграл со счётом 25:14 и 25:17. В первом сете у казанцев блеснул Сэм Деру, во втором – Дмитрий Волков.

Повела команда Алексея Вербова и в третьей партии (14:10), после чего на авансцену вышел Владислав Бабкевич, и петербуржцы взяли этот сет – 25:22. Поймавшие кураж хозяева рванули вперёд и в четвёртой партии – 6:1 и 8:3, хотя в итоге с трудом добились тай-брейка (25:23). А вот тай-брейк взяла Казань.