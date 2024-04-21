Индийский шахматист Гукеш лидирует на турнире претендентов в Торонто перед заключительным туром, набрав 8,5 очков из 13, у Непомнящего и Накамуры – по 8

Если в женском претендентском турнире практически нет сомнений в победе китаянки Тань Чжунъи, то у шахматистов положение перед последним туром очень запутанное. И тай-брейк в случае равенства очков весьма вероятен. По итогам 13-го тура единолично лидирует индийский шахматист Доммараджу Гукеш, которого «Питерец.ру» поместил на фото к этой новости. Гукеш смог белыми победить француза Алирезу Фируджу и набрать 8,5 очков.

В центральной партии тура выступающий в Торонто под флагом ФИДЕ российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел победить Хикару Накамуру из США. Разыграв в дебюте испанскую партию, «Непо», как любят называть Непомнящего за границей, вынужден был смириться с ничьей ещё до 30-го хода. И теперь шахматные обозреватели признают, что шансы набравшего 8 очков россиянина на итоговую победу в Канаде стали весьма призрачными.

Дело в том, что в число возможных победителей ворвался Фабиано Каруана (США), сумевший переиграть чёрными Рамешбабу Прагнанандху из Индии. У Каруаны – те же 8 очков, что и у Непомнящего и Накамуры и партия с Яном в заключительном туре белым цветом. А Накамура белыми сыграет с Гукешем: здесь популярный шахматный стример просто обязан побеждать единоличного лидера турнира.