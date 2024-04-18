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Питерец.ру » Спорт » Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует в претендентской гонке в Торонто, набрав 7 очков в 11 турах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует в претендентской гонке в Торонто, набрав 7 очков в 11 турах

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Закончив микро-матч с Сантошем Видитом со счётом 2:0, Непомнящий немного оторвался от преследователей – Накамуры и Гукеша.

«Питерец.ру» допоздна следил за напряжённой партией 11-го тура претендентского турнира в канадском Торонто, в которой Ян Непомнящий смог дожать индийского гроссмейстера Сантоша Видита. Микро-матч между Непомнящим и Видитом завершился со счётом 2:0 в пользу выступающего в Канаде под нейтральным флагом россиянина. Непомнящему удалось реализовать свой план, помогли и неточности со стороны соперника.

Победив Видита, Непомнящий набрал 7 очков из 11 возможных и единолично возглавил турнирную таблицу. На пол-очка от него отстают Хикару Накамура из США и ещё один представитель Индии Доммараджу Гукеш. Американец Накамура смог выиграть эндшпиль у третьего индийца, участвующего в нынешнем турнире претендентов – Рамешбабу Прагнанандхи. Интересно, что Накамура вдвое старше своего вчерашнего соперника (американскому шахматисту – 36 лет, а брату Рамешбабу Вайшали – 18).

Гукеш сыграл вничью с Фабиано Каруаной и сохранил хорошие шансы на победу в турнире. Каруана (6 очков) в 12-м туре сыграет белыми с деморализованным Видитом и вполне может победить. Накамуре предстоит партия с Алирезой Фируджей из Франции, который в этом туре победил другого аутсайдера – Ниджата Абасова из Азербайджана. У Фируджи теперь – 4,5 очка.


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