Сразу пять шахматистов имеют шансы выиграть турнир претендентов в Торонто по итогам 10-го тура – Непомнящий, Гукеш, Каруана, Накамура и Прагнанандха

Огорчённый неудачей Александры Горячкиной «Питерец.ру» не мог пройти мимо и мужского турнира претендентов. К тому же после 10-го тура турнирная таблица выглядит интригующе – к забуксовавшим лидерам (россиянину Яну Непомнящему и индийцу Доммараджу Гукешу) подтянулись ещё трое шахматистов.

Результативными в этом туре стали две партии, и в обеих победили белые. Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов устал обороняться в каждом туре и не смог сдержать натиск Хикару Накамуры из США. А проигравший тому же Накамуре в 8-м туре ещё один «звёздно-полосатый» шахматист Фабиано Каруана справился с провалившим претендентский турнир Алирезой Фируджей из США. Поскольку у Фируджи – всего 3,5 очка (у лидирующих Непомнящего и Гукеша – по 6), то нет сомнений, что француз снова не станет претендентом.

Непомнящий уже в шестой раз подряд сделал ничью – на этот раз с Гукешем. Не выявили победителя в индийском противостоянии и Рамешбабу Прагнанандха с Сантошем Видитом. Теперь тройка в составе Накамуры, Каруаны и Прагнанандхи отстаёт от дуэта лидеров всего на пол-очка (у всех – по 5,5 очков). Не так далеко и Видит (5 очков), два аутсайдера – Фируджа и набравший 3 очка Абасов.

Непомнящий в следующем туре сыграет с Видитом.



