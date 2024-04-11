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Питерец.ру » Спорт » Алиреза Фируджа терпит бедствие на турнире претендентов в Канаде, а Ян Непомнящий делит лидерство с Доммараджу Гукешем

Алиреза Фируджа терпит бедствие на турнире претендентов в Канаде, а Ян Непомнящий делит лидерство с Доммараджу Гукешем

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
В очередном туре Непомнящий сыграл академичную ничью с пока подтверждающим свой статус одного из фаворитов Фабиано Каруаной.

6-й тур мужского турнира претендентов в канадском Торонто, победитель которого попытается отнять шахматную корону у действующего чемпиона мира Дин Лижэня, не стал таким «огненным», как параллельный женский: «всего» две результативные партии из четырёх. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после довольно мучительной борьбы с Рамешбабу Прагнанандхой в прошлом туре на этот раз очень спокойно сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. И Непомнящий, и Каруана уже участвовали в матчах за право называться лучшим шахматистом мира, поэтому «Питерец.ру» не исключает, того, что именно кто-то из них и выиграет турнир в Торонто.

После ничьей с Каруаной Непомнящий набрал 4 очка, столько же – у индийского гроссмейстера Доммараджу Гукеша, который в этом туре не смог белыми выиграть у Хикару Накамуры (США). А вот буквально рвавшемуся в число участников претендентского турнира Алирезе Фирудже не помогает ничего – ни репутация главного таланта современных шахмат, ни экстравагантное одеяние. После поражения от Накамуры в прошлом туре Фируджа проиграл ещё и Сантошу Видиту из Индии. Теперь Фиружа вместе с Ниджатом Абасовым из Азербайджана делит расположился на самом дне турнирной таблицы – оба набрали по 1,5 очка.


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