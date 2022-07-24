РПЛ: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА синхронно выиграли у своих соперников с крупным счётом

«Зенит» после осечки в поединке с «Химками» обязан был реабилитироваться перед своими болельщиками: не просто победить очередного соперника, а выиграть крупно. И это коллективу Сергея Семака удалось, хотя два из трёх голов «Крыльям Советов» были забиты при помощи пенальти. «Питерец.ру» подчёркивает: именно при помощи, потому что Андрей Мостовой не смог забить Ломаеву с «точки» на 5-й минуте, но поразил ворота гостей «Газпром Арены» с добивания. Вскоре Далер Кузяев более уверенно справился с 11-метровым, и «Зенит» повёл 2:0 уже на 12-й минуте. Итоговый счёт ещё до перерыва установил автор дубля Мостовой – 3:0 и у «Зенита» стало 4 очка после двух туров.

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