Вендел стал автором победного мяча в ворота «Ростова» Валерия Карпина

«Питерец.ру» рад, что «Зенит» быстро доказал, что крупное поражение от «Спартака» в кубоковом матче можно считать стечением обстоятельств. Ведь «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, не проигрывал в первой трети чемпионата. Соперник «Зенита» по 11-му туру чемпионата РПЛ до приезда в Санкт-Петербург одержал шесть побед (над «Химками», «Оренбургом», «Пари НН», «Торпедо», «Спартаком» и «Крыльями Советов»), а четыре матча свёл вничью (с «Динамо», «Локомотивом», «Сочи» и ЦСКА).

Но «Зениту» ростовчане противостоять не смогли, уступив со счётом 1:3. Первый гол в ворота Песьякова забил Малком, после чего Комличенко сравнял счёт, огорчив Кержакова в самом начале второго тайма. Но Вендел после передачи Ивана Сергеева снова вывел «сине-бело-голубых» вперёд, после чего Далер Кузяев на 77-й минуте установил окончательный счёт.

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, опережая на 6 очков ЦСКА. Армейцы Москвы в 11-м туре обыграли «Химки» благодаря дублю Чалова. «Спартак» смог догнать «Ростов», набрав 22 очка после волевой победы в Нижнем Новгороде.