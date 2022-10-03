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Питерец.ру » Спорт » Вендел стал автором победного мяча в ворота «Ростова» Валерия Карпина

Вендел стал автором победного мяча в ворота «Ростова» Валерия Карпина

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Победа над ростовчанами имеет большое турнирное значение для «Зенита».  

«Питерец.ру» рад, что «Зенит» быстро доказал, что крупное поражение от «Спартака» в кубоковом матче можно считать стечением обстоятельств. Ведь «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, не проигрывал в первой трети чемпионата. Соперник «Зенита» по 11-му туру чемпионата РПЛ до приезда в Санкт-Петербург одержал шесть побед (над «Химками», «Оренбургом», «Пари НН», «Торпедо», «Спартаком» и «Крыльями Советов»), а четыре матча свёл вничью (с «Динамо», «Локомотивом», «Сочи» и ЦСКА).

Но «Зениту» ростовчане противостоять не смогли, уступив со счётом 1:3. Первый гол в ворота Песьякова забил Малком, после чего Комличенко сравнял счёт, огорчив Кержакова в самом начале второго тайма. Но Вендел после передачи Ивана Сергеева снова вывел «сине-бело-голубых» вперёд, после чего Далер Кузяев на 77-й минуте установил окончательный счёт.

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, опережая на 6 очков ЦСКА. Армейцы Москвы в 11-м туре обыграли «Химки» благодаря дублю Чалова. «Спартак» смог догнать «Ростов», набрав 22 очка после волевой победы в Нижнем Новгороде.

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