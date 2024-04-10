ента новостей

01:37
Волейбольная «Ленинградка» победила «Динамо Ак-Барс» и сократила отставание в полуфинальной серии, счёт теперь 1–2
23:53
В 5-м туре турниров претендентов в Торонто российские участники Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью
20:40
В Петродворцовом районе закрывается движение транспорта по Старо-Гостилицкому шоссе
18:09
В Московском районе иномарка сбила девушку и велосипедиста
15:10
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
12:24
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений
12:03
В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
11:49
В Петербурге более 200 площадок заявили о готовности к «Диктанту Победы - 2024»
11:43
Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place
11:40
В Центробанке призвали ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством
11:28
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы
11:25
В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже
11:20
В Петербурге поймали мужчину повредившего автобус пустой бутылкой
11:15
В Петербурге троих детей вызволили из подвала дома на Московском шоссе
09:15
Почему снятся кошмары?
08:48
Петербурженка лишилась «Бентли»
02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
02:18
Баскетбольный «Зенит» сумел выиграть в Краснодаре у «Локомотива-Кубани»: Трент Фрейзер набрал 21 очко
01:49
После минимальной победы над «Балтикой» «Зенит» сохранил отрыв в 1 очко от «Краснодара» в РПЛ
15:45
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы
13:45
Массовый сбой программного обеспечения ГИБДД
11:46
Депутаты хотят запретить вейпы
10:59
СПб вошел в тройку по самозанятости
10:33
В Выборге поймали лже-установщика оконных блоков
10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
10:12
В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте
10:01
В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом
09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
09:49
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 5-м туре турниров претендентов в Торонто российские участники Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью

В 5-м туре турниров претендентов в Торонто российские участники Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью

0
52
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
Неожиданно одним из лидеров у мужчин оказался Гукеш, а аутсайдером – Фируджа.

«Питерец.ру» обозревает итоги очередного тура претендентских турниров в Канаде – мужского и женского. У мужчин, к радости российских любителей шахмат, одним из двух лидеров является Ян Непомнящий – участник уже двух матчей за мировую корону. В 5-м туре Непомнящему пришлось несладко: консультирующий Рамешбабу Прагнанандху петербургский гроссмейстер Пётр Свидлер загодовил ядовитую дебютную ловушку в русской партии. Непомнящий потратил уйму времени и сил, но отстоял ничью чёрными, теперь у Яна – 3,5 очка из 5 и партия с грозным Фабиано Каруаной в следующем туре.

Вторым промежуточным лидером претендентского турнира довольно неожиданно стал Доммараджу Гукеш, набравший те же 3,5 очка после победы над Ниджатом Абасовым. А вот француз Алиреза Фируджа, проиграв американцу Хикару Накамуре, внезапно оказался в числе главных аутсайдеров турнира. Фортуна как будто мстит Фирудже за излишне настойчивое стремление попасть на претендентский турнир. Сейчас у Фируджи и Абасова – всего по 1,5 очка.

В женском турнире Александра Горячкина чёрными завершила вничью партию с Хампи Конеру из Индии, а супруга гроссмейстера Александра Грищука Екатерина Лагно разошлась миром с китаянкой Ли Тинцзэ. У Горячкиной – 3 очка, у Лагно – 2,5.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-04-2024, 02:16
Российский шахматист Непомнящий, а также Каруана, Гукеш и Видит одержали победы во 2-м туре турнира претендентов в Канаде
8-04-2024, 02:51
После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде
10-05-2023, 00:29
Ян Непомнящий проиграл Фабиано Каруане в 4-м туре шахматного супертурнира в Бухаресте, Дин Лижэнь – очередная ничья
9-04-2024, 02:01
Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй
13-05-2023, 21:48
На шахматном супертурнире в Бухаресте Яна Непомнящего обыграл Алиреза Фируджа, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Анишу Гири
15-03-2024, 01:18
В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно

Происшествия на дорогах

0
91
Вчера, 18:09
В Московском районе иномарка сбила девушку и велосипедиста
0
146
9-04-2024, 10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
0
140
9-04-2024, 10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
0
157
9-04-2024, 09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
Наверх