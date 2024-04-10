В 5-м туре турниров претендентов в Торонто российские участники Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью

«Питерец.ру» обозревает итоги очередного тура претендентских турниров в Канаде – мужского и женского. У мужчин, к радости российских любителей шахмат, одним из двух лидеров является Ян Непомнящий – участник уже двух матчей за мировую корону. В 5-м туре Непомнящему пришлось несладко: консультирующий Рамешбабу Прагнанандху петербургский гроссмейстер Пётр Свидлер загодовил ядовитую дебютную ловушку в русской партии. Непомнящий потратил уйму времени и сил, но отстоял ничью чёрными, теперь у Яна – 3,5 очка из 5 и партия с грозным Фабиано Каруаной в следующем туре.

Вторым промежуточным лидером претендентского турнира довольно неожиданно стал Доммараджу Гукеш, набравший те же 3,5 очка после победы над Ниджатом Абасовым. А вот француз Алиреза Фируджа, проиграв американцу Хикару Накамуре, внезапно оказался в числе главных аутсайдеров турнира. Фортуна как будто мстит Фирудже за излишне настойчивое стремление попасть на претендентский турнир. Сейчас у Фируджи и Абасова – всего по 1,5 очка.

В женском турнире Александра Горячкина чёрными завершила вничью партию с Хампи Конеру из Индии, а супруга гроссмейстера Александра Грищука Екатерина Лагно разошлась миром с китаянкой Ли Тинцзэ. У Горячкиной – 3 очка, у Лагно – 2,5.







