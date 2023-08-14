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Питерец.ру » Спорт » Ян Непомнящий забыл как выигрывать и выбыл в 1/8 финала Кубка мира в Баку: впервые в истории в четвертьфинал этого турнира не пробился ни один российский шахматист

Ян Непомнящий забыл как выигрывать и выбыл в 1/8 финала Кубка мира в Баку: впервые в истории в четвертьфинал этого турнира не пробился ни один российский шахматист

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Сегодня Непомнящий проиграл Видиту из Индии две партии тай-брейка подряд.

Дважды претендент на мировую корону Ян Непомнящий (4-й в мире рейтинг ФИДЕ – 2779) сегодня потерпел поражение от 23-го шахматиста мира на момент начала Кубка мира Видита (Индия, 2723). Начали гроссмейстеры с двух ничьих: на 52-м ходу в первой партии тай-брейка и на 45-м – во второй. После этого Непомнящий «поплыл» и дважды подряд проиграл: сначала белыми позволил Видиту провести чёрную пешку на вторую горизонталь, во второй непредсказуемый Ян избрал Голландскую защиту. Итог – 2:4 в матче, а счастливчик Видит теперь сыграет с азербайджанским шахматистом Абасовым.

«Питерец.ру» знает, что впервые в истории Кубка мира ни один россиянин не пробился даже в четвертьфинал. В 2021 году в восьмёрку лучших пробились будущий финалист Сергей Карякин и тогда ещё россиянин Владимир Федосеев; 2019 – Александр Грищук и Никита Витюгов; в 2017 – Пётр Свидлер и Федосеев; в 2015 – победитель того Кубка мира Карякин и финалист Свидлер; в 2013 – Владимир Крамник (победитель), Дмитрий Андрейкин (финалист), Евгений Томашевский и Свидлер; в 2011 – Свидлер и Грищук; в 2009 – Свидлер, Карякин, Дмитрий Яковенко и Владимир Малахов; в 2007 – Яковенко и Евгений Алексеев; в 2005 – Грищук, Евгений Бареев и Сергей Рублевский.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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