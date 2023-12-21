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Питерец.ру » Спорт » Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?

Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.fide.com
Родившийся в Санкт-Петербурге голландский гроссмейстер Аниш Гири может не попасть на канадский турнир – почему?

В мире шахмат – очередной скандал. Не успел утихнуть очередной виток ловли шахматных читеров, возникла некрасивая ситуация с двумя местами в турнир претендентов, который должен состояться в Канаде в следующем году. «Питерец.ру» напоминает, что имена шести из восьми участников предентентского отбора уже известны. Это Ян Непомнящий, проигравший матч в Астане Дин Лижэню, финалист Кубка мира в Баку Рамешбабу Прагнанандха и полуфиналисты того же турнира Фабиано Каруана и Ниджат Абасов. А Сантош Видит и Хикару Накамура получили заветные путёвки на «Большой Швейцарке ФИДЕ».

На два вакантных места сейчас претендуют Аниш Гири и Уэсли Со, но их конкуренты не дремлют и, кажется, готовы на многое. Для разрекламированного ещё в бытность выступлений за Иран французского гроссмейстера Алирезы Фируджи будто специально организовали серию матчей с соотечественниками-шахматистами. И вот уже скандал: представляющий Францию бывший россиянин Андрей Щекачёв сдался Фирудже ... в похожей на ничейную позиции! Такими темпами 20-летний Фируджа снова попадёт в турнир претендентов: в прошлый раз он на целых 3,5 очка отстал от Непомнящего.

А для индийских шахматистов Гукеша и Эригайси на их родине срочно организуется турнир.



Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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