Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?

В мире шахмат – очередной скандал. Не успел утихнуть очередной виток ловли шахматных читеров, возникла некрасивая ситуация с двумя местами в турнир претендентов, который должен состояться в Канаде в следующем году. «Питерец.ру» напоминает, что имена шести из восьми участников предентентского отбора уже известны. Это Ян Непомнящий, проигравший матч в Астане Дин Лижэню, финалист Кубка мира в Баку Рамешбабу Прагнанандха и полуфиналисты того же турнира Фабиано Каруана и Ниджат Абасов. А Сантош Видит и Хикару Накамура получили заветные путёвки на «Большой Швейцарке ФИДЕ».

На два вакантных места сейчас претендуют Аниш Гири и Уэсли Со, но их конкуренты не дремлют и, кажется, готовы на многое. Для разрекламированного ещё в бытность выступлений за Иран французского гроссмейстера Алирезы Фируджи будто специально организовали серию матчей с соотечественниками-шахматистами. И вот уже скандал: представляющий Францию бывший россиянин Андрей Щекачёв сдался Фирудже ... в похожей на ничейную позиции! Такими темпами 20-летний Фируджа снова попадёт в турнир претендентов: в прошлый раз он на целых 3,5 очка отстал от Непомнящего.

А для индийских шахматистов Гукеша и Эригайси на их родине срочно организуется турнир.







