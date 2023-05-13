На шахматном супертурнире в Бухаресте Яна Непомнящего обыграл Алиреза Фируджа, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Анишу Гири

Ян Непомнящий продолжает погружаться на дно турнирной таблицы турнира в Бухаресте, входящего в престижнейшую серию Гран-при ФИДЕ. «Питерец.ру» уже рассказывал о страданиях Непомнящего в партии с ещё одним участником матча за шахматную корону – Фабиано Каруаной из США (тогда играющий в столице Румынии под флагом ФИДЕ российский гроссмейстер уступил в 4-м туре).

И вот – очередная «пробоина» Непомнящего, которого белым цветом обыграл Алиреза Фируджа – очень амбициозная 19-летняя шахматная звезда из Франции (ранее выступал за Иран). В который раз подвела Непомнящего манера мгновенно делать не самый лучший ход – «шлёпать» на шахматном жаргоне. В эндшпиле формата «ферзь против ладьи» Фируджа оказался сильнее и догнал лидера турнира – Каруану, который сыграл вничью со своим соотечественником Уэсли Со (оба представляют США). Фируджа и Каруана набрали по 4,5 очка, а вот Непомнящий (2,5 очка) теперь пребывает в компании Дин Лижэня и Дяка на 8–10 местах.

Новый чемпион мира был сегодня эффектно переигран Анишем Гири из Нидерландов. Родившийся в Санкт-Петербурге Гири белым цветом до этого играл на бухарестском турнире только вничью, а после победы над Дин Лижэнем делит с Рихардом Раппортом и Со 3–5 места.