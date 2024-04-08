После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде

Прошлым летом «Питерец.ру» сообщал о поражении российского шахматиста Яна Непомнящего от индийца Сантоша Видита на Кубке мира в Баку. И вот выступающий в канадском Торонто под нейтральным флагом Непомнящий расквитался со своим обидчиком, нанеся Видиту поражение в 4-м туре претендентского турнира. Но сначала – о событиях тура предыдущего на мужском турнире.

В 3-м туре результативной стала лишь одна партия (до этого вообще не было ни одной ничьей за тур!): Рамешбабу Прагнанандха пересилил того же Видита в индийском противостоянии. Вничью накануне сыграли Доммараджу Гукеш и Непомнящий, Ниджат Абасов и Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана.

Такая же результативность была показана и на этот раз: победить удалось лишь Непомнящему, которому противостоял Видит. Индийский шахматист попал в сильный цейтнот и не смог устоять в эндшпиле: пешку по линии d задержать чёрным оказалось не по силам. Победа над Видитом позволила Непомнящему набрать 3 очка и стать единоличным лидером турнира, поскольку во 2-м туре он обыграл Фируджу, а начал турнир участник двух матчей за мировую шахматную корону с ничьей в партии с считавшимся аутсайдером Абасовым.

Преследуют Непомнящего Каруана и Гукеш (оба – по 2,5 очка).