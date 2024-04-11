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Питерец.ру » Спорт » Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 6-м туре претендентского турнира в Торонто

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 6-м туре претендентского турнира в Торонто

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Нургюль Салимова из Болгарии (на фото) уступила Горячкиной и в финале Кубка мира в Баку.

Очередной тур женского претендентского турнира в канадском Торонто выдался столь ярким и полным драматизма, что «Питерец.ру» посвящает этому отдельную новость. Ни одной ничьей – все четыре партии завершились результативно!

Продолжает лидировать китаянка Тань Чжунъи, набравшая после очередной победы 4,5 очка. На пол-очка меньше – у россиянки Александры Горячкиной, которая встречалась со своей принципиальной соперницей Нургюль Салимовой. Шахматистка из Болгарии не нашла противодействия от высочайшей техники Горячкиной, способной по-карповски реализовать микроскопический перевес или найти путь к выигрышу в кажущейся равной позиции. Несмотря на мнение некоторых комментаторов и зрителей, что белые без пешки были близки к ничьей, участница матча за мировую шахматную корону с Цзюй Вэнцзюнь сумела сделать свою пешку по линии "с" неудержимой. Салимова сдалась, у неё по-прежнему 2,5 очка.

Екатерина Лагно должна благодарить Рамешбабу Вайшали, которая непостижимым образом не заметила угрозы мата и признала своё поражение. Лагно набрала 3,5 очка и занимает третье место. В ещё одной партии 6-го тура слабо стартовавшая в Торонто Ли Тинцзэ нанесла поражение самой опытной участнице – индийской шахматистке Хампи Конеру.

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