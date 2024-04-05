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Питерец.ру » Спорт » Экс-чемпионка мира по шахматам Тань Чжунъи захватила лидерство на женском претендентском турнире после 1-го тура

Экс-чемпионка мира по шахматам Тань Чжунъи захватила лидерство на женском претендентском турнире после 1-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.fide.com
Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью.

В канадском Торонто, который больше известен любителям большого спорта своими хоккейной и баскетбольной командами, начался не только мужской, но и женский турнир претендентов. «Питерец.ру» сомневается в корректности термина «претендентка» по отношению к будущей участнице матча за женскую шахматную корону, которой станет победительница канадского турнира.

Если у мужчин все партии стартового тура завершились вничью, то в женском турнире один поединок стал результативным. В китайском противостоянии Тань Чжунъи (на фото) оказалась сильнее недавней соперницы Цзюй Вэнцюнь, не сумевшей отобрать корону у соотечественницы, речь – о Ли Тинцзэ. Важное обстоятельство: Тань Чжунъи удалось победить чёрными, а это значит, что во втором круге у неё будут отличные шансы снова огорчить Ли Тинцзэ, но уже белым цветом. Тань Чжунъи уже была мировой чемпионкой, но довольно короткий отрезок времени (2017–2018), к тому же сейчас изменилась формула соревнований.

Вернёмся в Торонто: вничью завершились три другие партии женского турнира. В отличие от двух китаянок, представительницы Индии Рамешбабу Вайшали (являющаяся сестрой гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи) и Хампи Конеру заключили мир и получили по 0,5 очка.

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