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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Сине-бело-голубым» удалось выиграть и второй матч серии плей-офф всего в трёх сетах.

Не успел «Питерец.ру» порадоваться выходу волейбольного «Зенита» в четвертьфинал плей-офф Суперлиги (параллельно огорчаясь обидному вылету от «Факела» сосновоборских динамовцев), как стал известен соперник, и это – московское «Динамо». Более неудобного оппонента в российском клубном волейболе для «Зенита» ещё не так давно трудно было даже представить, но февральская победа в Москве со счётом 3–0 вселяет умеренный оптимизм.

Коротко об ответном матче петербургского клуба с коллективом «Газпром-Югра» из Сургута. «Зенит» выиграл в трёх партиях – 25:19, 25:18 и снова 25:28 в заключительном сете. Удивительно, но самым результативным игроком в составе победителей на этот раз стал не двужильный Владислав Бабкевич, а ветеран Евгений Сивожелез (9 очков). В третьем сете на площадку в составе «Зенита» вышли резервисты, поскольку команда уже обеспечила себе место в четвертьфинале (именно статус запасного имеет сейчас приглашённый в «Зенит» по ходу сезона румынский диагональный Александру Рацэ.

Серия с московскими динамовцами начнётся для «Зенита» матчем в Москве 30 марта, ответная игра в городе на Неве состоится 3 апреля. Велики ли шансы «Зенита» в этом противостоянии – можно обсудить в комментариях к этой новости.

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