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Питерец.ру » Спорт » Победа над клубом «Газпром-Югра» стала для волейбольного «Зенита» четырнадцатой подряд

Победа над клубом «Газпром-Югра» стала для волейбольного «Зенита» четырнадцатой подряд

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
«Сине-бело-голубые» продолжают улучшать клубный рекорд.  

«Питерец.ру» давно ничего не сообщал о волейбольном «Зените», а ведь этот клуб продолжает свою выдающуюся победную серию. Выдающуюся – поскольку это уже побитый рекорд клуба.

Выигрыш у АСК стал для «Зенита» двенадцатым подряд, после этого петербуржцам удалось выиграть в Новом Уренгое у «Факела», который не смог взять ни одного сета. Вот и «Газпром-Югра» не смогла выиграть у «Зенита» ни одной партии. Лишь в третьем сете разница составила 4 очка, а первые два «Зенит» выиграл крупнее.

После игры главный тренер наставник «Зенита» Андрей Толочко посетовал на ослабленный состав своей команды, что впрочем не помешало добиться результата. Например, отсутствовал американец Мэттью Андерсен. Очень важным моментом Толочко назвал момент из первой партии, когда подвернул ногу Дмитрий Ковалёв, однако зенитовцы смогли повести в счёте. Цитата:

«Мы сегодня встали спина к спине и выгрызали каждый мяч».

Можно отметить и хорошую игру за «Зенит» в этом матче Михаила Никкеля, которого пришлось задействовать на фоне травмы Полетаева.

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