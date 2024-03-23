Петербургский волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти выиграли первые матчи плей-офф: побеждены соответственно «Газпром-Югра» и «Факел»

«Питерец.ру» знал о том, что волейбольному «Зениту» из города на Неве прочили лёгкую победы в серии с клубом «Газпром-Югра». Первый гостевой матч с командой из Сургута только подтвердил эти прогнозы: «Зенит» выиграл в трёх сетах. В стартовой партии борьба была очень упорной, счёт – 27:25 в пользу петербуржцев. После этого соперник «Зенита» почти отсутствовал во втором сете, выигранном «сине-бело-голубыми» с преимуществом в 13 очков. Завершился матч в третьей партии, которую «Зенит» выиграл со счётом 25:21. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Бабкевич, на этот раз набравший 19 очков. Сильно провёл игру и Максим Космин.

«Динамо-ЛО» столь неудачно играло на финише «регулярки», что серия с «Факелом» из Нового Уренгоя ожидалась с опасениями относительно исхода. Однако сосновоборцы начали двухраундовую дуэль с победы 3–1 на своей площадке (особенно отрадно то, что удалось выиграть нервный четвёртый сет и избежать тай-брейка). Константин Тюшкевич и Денис Бирюков помогли динамовцам выиграть первую партию (25:23), после чего каждая из команд взяла по сету. Упорнейшая четвёртая партия завершилась удачным блоком Фаннура Каюмова – 27:25 и 3–1 в пользу «Динамо-ЛО» в матче. Ждём 24 марта!



