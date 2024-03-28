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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» проиграло «Факелу» в квалификационном раунде мужской волейбольной Суперлиги и теперь поборется лишь за 9–12 места

«Динамо-ЛО» проиграло «Факелу» в квалификационном раунде мужской волейбольной Суперлиги и теперь поборется лишь за 9–12 места

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
А ведь Тодор Скримов в очень нужный момент выдал несколько эйсов.

«Питерец.ру» не ожидал итоговой неудачи волейбольного клуба «Динамо-ЛО», представляющего в Суперлиге Ленинградскую область, в двухраундовом противостоянии с «Факелом» из Нового Уренгоя. В первой встрече с «Факелом» сосновоборцы победили, но в ответной встрече коллективу Александра Климкина в том числе и не повезло в ключевые моменты.

Первый сет проходил в равной борьбе: Марко Ивович старался в атаке, Тодор Скримов – на подаче. При счёте 20:22 динамовцы так и не смогли удивить соперника брейком, и стартовая партия завершилась в пользу «Факела», счёт – 25:23. А в следующем сете «Факел» просто смёл соперника с площадки (отличились лидеры новоуренгойской команды Станислав Динейкин и Корней Эннс): гости проиграли эту партию с разницей в 12 очков.

Третий сет мог завершиться в пользу «Динамо-ЛО»: в игре на балансе удача улыбнулась «Факелу» – 26:24, здесь великолепно сыграл Эннс. Команды продолжили выяснение отношений в том самом «золотом сете»: символично, что решающий блок удался Алексею Мельникову, хорошо известному торсиде «Атомных парней». Итог – в четвертьфинал плей-офф вышел «Факел», а динамовцам из Ленобласти придётся играть в «утешительном раунде». Как сыграл ответный матч «Зенит» – узнаете в следующей новости.

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