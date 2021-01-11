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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Белогорье»

«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Белогорье»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Но в зону плей-офф волейбольная команда из Ленобласти пока не входит.

«Питерец.ру» отмечает, что турнирные дела динамовцев в нынешнем сезоне пока идут не очень хорошо. Но очередной календарный матч команда Олега Согрина выиграла, превратив 2–0 по партиям в 3–1. Эта победа тем более приятна, что 9 января «Динамо-ЛО» уступило белгородцам с тем же счётом 1–3, тогда у гостей отлично сыграл Габриэле Нелли. Итальянский диагональный «Белогорья» и на этот раз показал почти ту же результативность, но важнейшие мячи уже не выигрывал.

Если первую партию динамовцы выиграли в упорной борьбе (счёт – 25:22), то во втором сете продемонстрировали подавляющее преимущество («+8»). Гости смогли взять третий сет, выиграв с преимуществом в 3 очка. Но в четвёртой партии матч завершился логичной победой динамовцев. Отлично сыграл у победителей Лукаш Дивиш, у проигравших самыми заметными в протоколе оказались Нелли и Иван Кузнецов. Эта победа стала для «Динамо-ЛО» лишь третьей за 14 игр, поэтому не стоит удивляться промежуточному предпоследнему месту. В другом матче дня встретились ещё два обитателя «подвала» таблицы Суперлиги: «Газпром-Югра» одолел оренбургский «Нефтяник» (3–1).

Все по теме: Ленобласть волейбол
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