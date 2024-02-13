«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв

Вот и прервалась пятиматчевая победная серия петербургских динамовцев в чемпионате ВХЛ. «Питерец.ру» предполагает, что команда Владимира Крикунова так и займёт седьмое место в таблице «регулярки», получив преимущество своего льда в первом раунде плей-офф (соперником может стать и «СКА-Нева»).

Выступавшая и в КХЛ «Югра» солидно проводит сезон – 2023/2024, являясь одним из лидеров ВХЛ. В матче с петербургским «Динамо» многое решил первый период, выигранный хозяевами со счётом 2:0. Если Илья Авраменко отличился на 13-й минуте в равных составах, то шайба Игоря Швырёва явно надломила динамовцев по двум причинам – хрестоматийный «гол в раздевалку», да ещё и пропустили петербуржцы в большинстве.

Вторая двадцатиминутка получилась зрелищной – зрители «Арены-Югра» увидели сразу пять шайб, две из которых забросили динамовцы (Никита Пухов огорчил Владимира Сохатского на 32-й минуте, а Артём Нечаев забил в меньшинстве под занавес второй двадцатиминутки). Владимир Михасёнок реализовал «лишнего» в дебюте третьего периода (счёт стал 5:3 в пользу «Югры»), а Швырёв оформил дубль, поразив пустые ворота гостей. Итог – 6:3 в пользу команды Владимира Епанчинцева, и набравшая 78 очков «Югра» делит 3–4 места с «Молотом».