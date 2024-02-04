«Омские Крылья» четырежды пропустили в матче с петербургских хоккейным «Динамо», который команда Владимира Крикунова выиграла 4:1

Крупно победив «Омские Крылья» 3 февраля, хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга закрепился на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. «Питерец.ру» связывает превращение динамовцев из команды, балансирующей на грани попадания в плей-офф в претендента на преимущество своего льда в играх на выбывание с назначением на тренерский пост Владимира Крикунова. С его приходом к управлению тренировочным процессом динамовцы преобразились.

Очередным подтверждением мастерства Крикунова стала крупная победа, одержанная петербуржцами над «Омскими Крыльями». Гости быстро вышли вперёд: Орлов реализовал большинство на 4-й минуте, одним из ассистентов автора единственной шайбы омичей в этой игре был не заигравший в «Авангарде» Венгрыжановский. Денис за 6 матчей в ВХЛ набрал 2 (1+1) очка и пока мало напоминает себя времён «Торпедо».

Динамовцы сравняли счёт прямо перед первым перерывом (отличился Никита Пухов), а во втором отрезке встречи зрители не увидели заброшенных шайб. Победный спурт удался «Динамо» в третьем периоде: Егор Сердюк, Магомед Шараканов и Павел Елизаров поразили ворота гостей, итоговый счёт – 4:1 в пользу динамовцев. Теперь в активе динамовцев – 67 очков, а следующим соперником станет «Металлург».