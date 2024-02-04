ента новостей

00:47
«Омские Крылья» четырежды пропустили в матче с петербургских хоккейным «Динамо», который команда Владимира Крикунова выиграла 4:1
22:19
Олег Согрин нанёс страшный удар по самолюбию «Динамо-ЛО»: выезд в Новокуйбышевск обернулся для команды Александра Климкина поражением 1–3
14:11
В Ленобласти 16-летний подросток ограбил мужчину на улице в Луге
14:01
В Ленобласти задержали грабителя продмага на проспекте Луначарского
13:52
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже на аллее Поликарпова
13:44
В Пушкине должник встретил приставов с ружьем
10:08
Каковы планы по развитию Петербурга?
09:40
Побит рекорд по продажам новостроек в Ленобласти
01:26
Фигурист Владислав Дикиджи, на которого напали с ножом в петербургском метро, уже опубликовал успокаивающее видео
00:34
Суперматч в КХЛ между ЦСКА и СКА завершился победой команды Романа Ротенберга: автором победной шайбы стал Артём Земчёнок
18:13
Цифровая выставка «Просвещение: большие перемены»
15:15
Выставка «Просвещение. Большие перемены»
14:52
В Петербурге «Здание Английского собрания» признано региональным памятником
14:44
В Петербурге провели памятную акцию «Знамёна Победы»
14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
12:03
Выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы»
11:02
Бюст Петра I из медицинских инструментов привезут в Петербург
10:59
В результате мощного взрыва газа и пожара в столице Кении погибли по меньшей мере двое и сотни получили ранения
10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
10:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже
10:01
В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир
09:12
Что не так с городскими больницами?
08:36
«Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов
00:14
«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0
23:27
«СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ
23:05
Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу
16:31
Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО
16:28
В Петербурге «Единая Россия» провела занятие по оказанию первой помощи пострадавшим
16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
13:30
Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Омские Крылья» четырежды пропустили в матче с петербургских хоккейным «Динамо», который команда Владимира Крикунова выиграла 4:1

«Омские Крылья» четырежды пропустили в матче с петербургских хоккейным «Динамо», который команда Владимира Крикунова выиграла 4:1

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
В своём 51-й матче регулярного сезоне петербургские динамовцы одержали крупную победу.

Крупно победив «Омские Крылья» 3 февраля, хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга закрепился на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. «Питерец.ру» связывает превращение динамовцев из команды, балансирующей на грани попадания в плей-офф в претендента на преимущество своего льда в играх на выбывание с назначением на тренерский пост Владимира Крикунова. С его приходом к управлению тренировочным процессом динамовцы преобразились.

Очередным подтверждением мастерства Крикунова стала крупная победа, одержанная петербуржцами над «Омскими Крыльями». Гости быстро вышли вперёд: Орлов реализовал большинство на 4-й минуте, одним из ассистентов автора единственной шайбы омичей в этой игре был не заигравший в «Авангарде» Венгрыжановский. Денис за 6 матчей в ВХЛ набрал 2 (1+1) очка и пока мало напоминает себя времён «Торпедо».

Динамовцы сравняли счёт прямо перед первым перерывом (отличился Никита Пухов), а во втором отрезке встречи зрители не увидели заброшенных шайб. Победный спурт удался «Динамо» в третьем периоде: Егор Сердюк, Магомед Шараканов и Павел Елизаров поразили ворота гостей, итоговый счёт – 4:1 в пользу динамовцев. Теперь в активе динамовцев – 67 очков, а следующим соперником станет «Металлург».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-12-2023, 02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
17-01-2024, 21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»
21-01-2024, 20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
18-09-2023, 23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
25-11-2023, 23:35
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило одного из лидеров ВХЛ – 6:2 в гостевом матче с пермским «Молотом»
26-01-2024, 00:00
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые с начала сезона ВХЛ – 2023/2024 не сумело забить, проиграв клубу «Рязань-ВДВ» со счётом 0:2

Происшествия на дорогах

0
134
2-02-2024, 10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
0
211
1-02-2024, 16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
0
209
1-02-2024, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
256
31-01-2024, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
Наверх