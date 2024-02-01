Петербургская команда «Газпром нефть» заняла четвёртое место на масштабном корпоративном шахматном турнире в Москве

«Питерец.ру» старается побольше времени уделять шахматам: подробно освещался матч на первенство мира в Астане, Кубок мира в Баку, Высшая лига и Суперфинал первенства страны и другие турниры. На этот речь пойдёт о крупном корпоративном турнире, прошедшем в Москве в гостинице «Измайлово». Как сообщает сайт Федерации шахмат России (президент – Андрей Филатов), в турнире участвовали 37 команд, а география была обширной – от Санкт-Петербурга до Якутии.

Петербургская команда «Газпром нефть» совсем немного не дотянула до «бронзы»: шахматисты из города на Неве набрали одинаковое количество очков с командой «Газпром трансгаз Чайковский» (вот так вот, без дефисов, обозначены названия команд), но пресловутый коэффициент Бухгольца сыграл за участников из Пермского края.

Честь петербургской «Газпром нефти» защищала четвёрка шахматистов в таком составе: Алексей Головня, Роман Земцов, Илья Писаков и Артём Шинчихин (капитан).

Победителем корпоративного турнира стал набравший 16 командных и 24 личных очка «Сбер», на втором месте – команда «VK-1» (эта социальная сеть выставила сразу два коллектива). А вот у петербуржцев и пермяков и командных, и личных очков оказалось поровну – и судьбу третьего места решил Бухгольц.



