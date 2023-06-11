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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»

Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
chartres2023.ffechecs.org
Федосеев играл во Франции под флагом ФИДЕ – таковы условия для всех российских шахматистов.

После ожидаемого отказа Сергея Карякина выступить на Кубке мира по шахматам, который летом пройдёт в Баку, под нейтральным флагом особое внимание – к тем из российских шахматистов, кто согласился на условия ФИДЕ. «Питерец.ру» обращает внимание: Карякина пригласили на Кубок мира не просто потому, что он занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, а потому что соперник Магнуса Карлсена в чемпионском матче – 2016 весьма успешно выступил на предыдущем подобном турнире. На Кубке мира – 2021 Карякин дошёл до финала, победив в полуфинале Владимира Федосеева.

Петербуржец Федосеев должен сыграть на предстоящем Кубке мира в Баку под флагом с шахматным конём, а пока практикуется в командном чемпионате Франции. 28-летний Федосеев – лидер «Capelle-la-Grande», но эта команда замкнула таблицу подгруппы А, проиграв все семь матчей. Федосеев, рейтинг которого составляет 2680, сыграл все семь партий на первой доске с показателем в 50 % набранных очков («полтинник» на шахматном жаргоне). Наиболее известным его соперником по поединкам группового этапа стал Гата Камский (США, 2665), итог – ничья уже на 10-м ходу.

На втором этапе Федосеев сыграл три партии (две победы и ничья с израильтянином Евгением Постным).

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