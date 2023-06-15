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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге на «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса

В Петербурге на «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
На «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса

На стадионе «Газпром Арена» в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума состоялся традиционный футбольный гала-матч на Кубок Росконгресса. На поле встретились команды ПМЭФ и петербургских органов власти. В матче приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его заместитель Павел Иткин, депутаты Михаил Барышников и Павел Крупник. Составы соперников усилили обладатели Кубка УЕФА в составе команды «Зенит» Роман Широков и Павел Погребняк.

- Поздравляю всех с этим футбольным праздником и отдельно хочу поблагодарить Росконгресс за наши ежегодные встречи. Сегодня обе команды демонстрируют очень сильный состав. Желаю всем яркой игры, и пусть победит сильнейший! – приветствовал участников матча Александр Бельский перед началом игры.

Состязание между командами ПМЭФ и Петербурга завершилось вничью со счетом 1:1.
После этого на «Газпром Арене» стартовал ретро-матч «Лига легенд» между «Зенитом» и сборной России. Игра посвящена 15-летию победы петербургской команды в кубке и суперкубке УЕФА и завоевания бронзы сборной на Евро-2008.

Источник: ЗАКС
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