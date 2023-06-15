В Петербурге на «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса

На стадионе «Газпром Арена» в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума состоялся традиционный футбольный гала-матч на Кубок Росконгресса. На поле встретились команды ПМЭФ и петербургских органов власти. В матче приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его заместитель Павел Иткин, депутаты Михаил Барышников и Павел Крупник. Составы соперников усилили обладатели Кубка УЕФА в составе команды «Зенит» Роман Широков и Павел Погребняк.
Состязание между командами ПМЭФ и Петербурга завершилось вничью со счетом 1:1.
После этого на «Газпром Арене» стартовал ретро-матч «Лига легенд» между «Зенитом» и сборной России. Игра посвящена 15-летию победы петербургской команды в кубке и суперкубке УЕФА и завоевания бронзы сборной на Евро-2008.