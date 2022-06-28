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Питерец.ру » Спорт » Петербург примет четвертый этап турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы»

Петербург примет четвертый этап турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Федерация бокса
Санкт-Петербург примет четвертый этап турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы» 8-10 июля!

Четвертый этап масштабного всероссийского турнира по боксу «Матч ТВ. Кубок Победы»  вновь перенесётся в Санкт-Петербург и пройдет с 8 по 10 июля на арене КСК «Сибур Арена».

Доказывать своё превосходство на ринге будут первые номера сборной России, а также лучшие боксёры Республики Беларусь.

В турнире принимают участие шесть команд с громкими названиями, в четвертом туре в Санкт-Петербурге сойдутся следующие:

8 июля – «Ленинград» - «Кама»

9 июля – «Тула» - «Сталинград»

10 июля – «Москва» - «Сибирь».

Петербургская команда представлена на турнире лучшими боксёрами: Всеволод Шумков, Илья Попов, Руслан Колесников, и другими. Точные составы команд будут опубликованы позже.

Амбассадорами турнира являются олимпийский чемпион-2004 Александр Поветкин и бывший чемпион WBA и IBF Денис Лебедев, а в качестве почетных гостей первый этап турнира в Северной столице посетили двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийский чемпион-2012 Егор Мехонцев, чемпион мира-1989 Игорь Ружников, победитель Кубка мира-1985 Вячеслав Яковлев и бывший обладатель пояса WBC Юрий Арбачаков.

Лучшие спортсмены страны сражаются за главный трофей – Кубок Победы, а призовой фонд соревнований составляет более 20 миллионов рублей.

Суперфинал турнира «Матч ТВ Кубок Победы» состоится 30 июля в Москве, в котором встретятся две сильнейшие команды по итогам всех этапов турнира.

Все турниры будут транслироваться в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

Источник: Федерация бокса
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