Данил Круговой стал игроком ЦСКА, но до лета будет играть за «Зенит-2»

Основной лейтмотив обсуждения внезапного перехода защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА таков: петербургский клуб и не заметит «потери бойца» из-за всем известной глубины состава команды Сергея Семака. «Питерец.ру» удивлён переходу Кругового: можно предположить, что футболист собрался в московский клуб за игровым временем, которым в «Зените» он мог быть обделён.

Поначалу даже раздавались голоса о том, что переход Кругового в ЦСКА – это блеф, направленный на новый выгодный контракт этого футболиста и клуба из города на Неве. Но ЦСКА официально объявил о том, что Круговой со следующего сезона станет московским армейцем: контракт подписан по схеме «4+1», то есть с возможностью продления. Но подобному решению Кругового, который является воспитанником футбольной школы «сине-бело-голубых», не обрадовался тренерский штаб «Зенита». Реакция напомнила советские времена: Кругового ... отправили в дубль. Так «Зенит-2» получил усиление на весенний период первенства третьего дивизиона.

За границей переход игрока в другой клуб без компенсации, просто из-за более выгодных условий контракта – дело обычное: этому есть масса примеров, которые хорошо знают любители футбола. Но здесь – внезапный уход в клуб-конкурент!



