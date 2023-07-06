Марио Фернандес – новичок «Зенита», а недовольные этим трансфером есть не только в ЦСКА

В контексте вероятного перехода бывшего защитника ЦСКА, бразильского россиянина Марио Фернандеса в «Зенит» СМИ сразу вспомнили один нюанс. Ранее Фернандес заявил, что в России не стал бы играть за другой клуб помимо ЦСКА. Но всё течёт, всё изменяется, и вот уже совсем близко появление Фернандеса в «Зените».

«Питерец.ру» изучил вопрос о неудачных переговорах ЦСКА, пытавшегося вернуть Фернандеса обратно. Там могла сыграть роль позиция агента футболиста, который повлиял на ситуацию. «Спорт-Экспресс» называет сумму, которую «Зенит» заплатит бразильскому «Интернасионалу» за выкуп контракта Фернандеса – это 0,36 млн долларов. Контракт с «Зенитом» Фернандес заключит на два сезона, возможно – с опцией продления ещё на сезон 2025/2026.

После того, как Фернандес утрясёт необходимые формальности, он сможет пройти предсезонную подготовку с командой Сергея Семака. В медийном плане трансфер Фернандеса в «Зенит» буквально взбудоражил футбольную общественность. Очень жёстко высказался бывший игрок ЦСКА, чемпион и обладатель Кубка СССР 1991 года Валерий Масалитин, вспомнивший о том, что Фернандесу было дано разрешение на отъезд в Бразилию, после чего «выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги».