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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял

Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Матч с ЦСКА стал первым в этом сезоне, когда «Зенит» уступил без всяких надежд.

«Питерец.ру» обращает внимание на таблицу Единой Лиги ВТБ: «Зенит» уверенно лидирует, несмотря на поражение от «Локомотива-Кубани» 13 декабря. Тогда хорошо сыграли в составе кубанского клуба Кроуфорд (23 очка) и Кузминскас (20 очков), в итоге «Зенит» получил «-15». Но до этого петербургский клуб в Лиге ВТБ выиграл со старта 7 матчей подряд (в том числе у «Химок» в гостях и у УНИКСа дома), и продолжает лидировать.

А вот ЦСКА наглядно продемонстрировал «Зениту» в матче Евролиги, что такое пресловутая разница в классе. После скандала вокруг главной звезды армейцев Майка Джеймса коллектив Итудиса начал побеждать всех подряд. При этом «Зенит» проиграл ЦСКА со значительно более приличной разницей, тем относящийся к фаворитам Евролиги «Анадолу Эфес». Команда Хавьера Паскуаля уступила «-18», в то время как турецкий клуб в поединке с ЦСКА потерпел форменный разгром («-35»).

Да ещё и Дмитрий Хвостов, пропустивший уже месяц из-за травмы, не поможет «Зениту» как минимум до конца января. Эту информацию озвучил тренерский штаб «Зенита».

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