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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023

«Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
belogorievolley.ru
Итоговое шестое место – едва ли не потолок нынешнего «Динамо-ЛО», или были шансы подняться повыше?

«Питерец.ру» не освещал матчи «Динамо-ЛО» из Ленинградской области больше месяца, когда команда Александра Климкина сражалась с «Зенитом» в четвертьфинале. Проиграв «дерби», сосновоборцы провели увлекательную серию в «утешительном» плей-офф против команды «Факел» из Нового Уренгоя. Диагональный Роман Мурашко установил в серии с «Факелом», которую динамовцы выиграли со счётом 3–2, личный рекорд результативности в нынешнем плей-офф (27 очков). У «Факела» в свою очередь хорошую персональную статистику Динейкин-младший.

Серия за 5-е место с «Белогорьем» получилась не менее увлекательной и тоже заняла все возможные пять матчей, правда итог оказался не в пользу коллектива Климкина. Ведомые марокканцем Аль Хачдади, белгородцы легко взяли два домашних матча в трёх сетах каждый и повели в серии 2–0. Но родные стены помогли динамовцам сравнять счёт: 3–1 в третьей игре, состоявшейся 8 мая, и 3–0 ещё через два дня. Самым результативным в составе «Динамо-ЛО» в четвёртом матче этой серии стал Денис Бирюков (16 очков), но в решающем пятом матче на блеснули игроки «Белогорья» Аль Хачдади (18 очков) и Павел Тетюхин (14 очков).

Итоговый счёт заключительного для динамовцев матча сезона 0–3 (22:25, 28:30, 14:25).

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