Волейбольное «Динамо-ЛО» переиграло оренбургский «Нефтяник» в трёх партиях: лучшим стал Марко Ивович

«Питерец.ру» надеется, что сезон – 2023/2024 может стать прорывным для клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти: и состав у Александра Климкина боевой, и результаты прошлого сезона внушают оптимизм. А относительную неудачу на «Кубке Столетия» можно объяснить предсезонной подготовкой: выиграть турнир у сосновоборцев шансов почти не было, поэтому хороший старт регулярного сезона – важнее, чем победа в одном-двух матчах над грандами мужской Суперлиги.

После успеха в первом туре, когда в четырёх сетах был обыграл «Енисей», динамовцы из Ленобласти не отдали ни одной партии оренбургскому «Нефтянику». Стартовый состав динамовцев был следующим: Тюшкевич, Пирайнен, Скримов, Ивович, Довгань, Каюмов и либеро Шишкин.

25:17 в первом сете – хороший показатель преимущества хозяев в классе: Марко Ивович показал фантастический процент реализации атак (выше 70). Но дальше борьба пошла более упорная, и вторая партия завершилась со счётом 25:22, а третья – 25:21. Ивович и Сергей Пирайнен отметились удачными игровыми эпизодами, а Фаннур Каюмов в ключевой момент исполнил результативный блок.

Заключительное очко в этом матче, принёсшее «Динамо-ЛО» итоговую победу, набрал с передачи Константина Тюшкевича результативный Ивович.