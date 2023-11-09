«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги

На фоне суперматча в Казани между двумя «Зенитами» победа «Динамо-ЛО» из Ленинградской области над нижневартовской командой «Югра-Самотлор» представляется событием достаточно будничным. Динамовцы после солидно проведённого прошлого сезона перекроили состав и явно ставят перед собой новые амбициозные цели («Питерец.ру» предполагает, что Александр Климкин мечтает попасть в четвёрку по итогам плей-офф Суперлиги). К тому же «Югра-Самолор» и НОВА ещё ни разу не выиграли в сезоне – 2023/2024 в мужской Суперлиге.

Подача легионера Тодора Скримова позволила динамовцам ликвидировать отставание на старте матча, и первая партия досталась гостям – 25:18. Но вот в следующем сете команда из Нижневартовска оказала фавориту ожесточённое сопротивление и сумела взять сет со счётом 26:24. Удалось прикрыть Марко Ивовича – отсюда и проигранная вторая партия.

Не менее упорной получилась и третья партия, только с диаметрально противоположным исходом – победой в ней «Динамо-ЛО» со счётом 25:23 (хорошо сыграл Денис Бирюков). После этого «Югра-Самотлор» просто сдала четвёртый сет – 12:25, по ходу этой партии гостям удался рывок.

«Питерец.ру» ждёт следующего матча «Динамо-ЛО», который состоится 15 ноября. Соперник – НОВА.