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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги

«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Надёжно сыграл в этой встрече динамовец из Ленобласти Фаннур Каюмов.

На фоне суперматча в Казани между двумя «Зенитами» победа «Динамо-ЛО» из Ленинградской области над нижневартовской командой «Югра-Самотлор» представляется событием достаточно будничным. Динамовцы после солидно проведённого прошлого сезона перекроили состав и явно ставят перед собой новые амбициозные цели («Питерец.ру» предполагает, что Александр Климкин мечтает попасть в четвёрку по итогам плей-офф Суперлиги). К тому же «Югра-Самолор» и НОВА ещё ни разу не выиграли в сезоне – 2023/2024 в мужской Суперлиге.

Подача легионера Тодора Скримова позволила динамовцам ликвидировать отставание на старте матча, и первая партия досталась гостям – 25:18. Но вот в следующем сете команда из Нижневартовска оказала фавориту ожесточённое сопротивление и сумела взять сет со счётом 26:24. Удалось прикрыть Марко Ивовича – отсюда и проигранная вторая партия.

Не менее упорной получилась и третья партия, только с диаметрально противоположным исходом – победой в ней «Динамо-ЛО» со счётом 25:23 (хорошо сыграл Денис Бирюков). После этого «Югра-Самотлор» просто сдала четвёртый сет – 12:25, по ходу этой партии гостям удался рывок.

«Питерец.ру» ждёт следующего матча «Динамо-ЛО», который состоится 15 ноября. Соперник – НОВА.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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