Дмитрий Ваш – теперь наш: белорусский связующий вслед за диагональным сборной России Назаром Литвиненко перешёл в волейбольный клуб «Динамо-ЛО»

Пока в волейбольном «Зените» – затишье (даже Виктора Сидельникова не уволили за неудачный плей-офф), «Динамо-ЛО» из Ленинградской области радует своих болельщиков подписанием новых игроков.

Стали известны имена двух новых «атомных парней»: под динамовские знамёна перешли белорус Дмитрий Ваш и воспитанник уренгойского волейбола Назар Литвиненко. При этом один из новичков – очень опытный, а второй – молодой и перспективный.

Дмитрий Ваш в апреле отметил 35-летие, и теперь именно он вместе с ещё одним белорусом – Константином Тишкевичем – закроет в «Динамо-ЛО» важнейшую позицию связующего. «Питерец.ру» отмечает это интересное менеджерское решение сосновоборского клуба: теперь один белорусский связующий по ходу матчей сможет заменять другого. Уроженец Жлобина Ваш начинал профессиональную карьеру в жлобинском «Металлурге», после чего выступал за другие белорусские клубы, клуб из Казахстана и китайский «Цзянсу». За национальную команду Ваш играет более 10 лет и выигрывал с ней серебро Евролиги.

Литвиненко в сентябре исполнится 23 года, ранее он выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор». В прошлом году Литвиненко получил вызов в сборную России, за которую провёл два матча. Рост Литвиненко – 201 см.